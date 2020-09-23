Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Camilerde bir uyum var

İl ve ilçe müftüleriyle “Salgın Dönemi Diyanet Hizmetleri Sorunlar ve Çözüm Önerileri” başlıklı online toplantı yapan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını sürecinde yapılan çalışmaları değerlendirdi.

Koronavirüs salgını nedeniyle olağanüstü bir süreç yaşandığını belirten Ali Erbaş, topluma hizmet noktasında yapmış oldukları çalışmalar için il ve ilçe müftülerine teşekkür etti.

"4 temel ilkeye dikkat çektik"

Buradaki konuşmasında musibet ve meşakkatler karşısında ideal tavrın ve mümince duruşun önemli ilkeleri olduğunun altını çizen Erbaş, “Bizim temel görevlerimizden birisi de bu süreçte milletimizin yaşadığımız bu musibet karşısında en doğru tavrı almasına rehberlik etmekti ve bunu yapmaya çalıştık. Özellikle, ibret, tedbir, tevekkül ve dua olmak üzere 4 temel ilke ve yaklaşıma hutbelerimizle, vaazlarımızla, yaptığımız açıklamalarla her vesileyle dikkat çektik” ifadelerini kullandı.

Yaşananlara, varoluşun ana prensiplerini dikkate alarak ibretle bakılması ve tefekkür edilmesi gerektiğini söyleyen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Doğru okunduğunda kâinattaki olumlu ya da olumsuz her hadisenin önemli gerçeklere işaret ettiği görülecektir. Bu meyanda küresel boyutta dünyanın yaşadığı salgın, insanın sorumlulukları ve Allah’la, tabiatla, bilimle, ahlakla, hukukla ilişkisi açısından hayati mesajlar içermektedir” dedi.

"Allah yaptıklarınızın çoğunu affediyor"

Bela ve musibetler açısından insana düşen öncelikli görevin tedbirli olmak, elinden gelen her türlü önlemi alarak sorumlu davranmak olduğunu belirten Ali Erbaş sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yaşanan bela ve musibetlerde insanın yanlış davranış ve tutumlarının payı olup olmadığının muhasebesini yapmak ihmal edilemez bir sorumluluktur. Zira musibetlerin meydana gelmesinde kimi zaman insanların da kusurlarının bulunduğunu biliyoruz. Şu ayeti kerimeyi hatırlamamak mümkün mü; “Başınıza gelen herhangi bir musibet, kendi ellerinizin yaptığı işler yüzündendir. Allah yaptıklarınızın çoğunu affediyor”

“Bugün hepimize düşen görev; salgını bertaraf etmek için azim, sabır ve sebatla mücadele etmektir” diye konuşan Ali Erbaş, şu ifadeleri kullandı:

“O halde insanın başına gelen her şeyde bir imtihan boyutunun varlığını göz ardı etmeden, yaşanan hadiseleri özeleştiri ve nefis muhasebesi çerçevesinde değerlendirmek, daha güvenli ve güzel bir gelecek inşa edebilmemizin yolunu açacaktır. Bugün hepimize düşen görev; insanlığın maruz kaldığı salgını birlik ve beraberlik ruhuyla bertaraf etmek için azim, sabır ve sebatla mücadele etmektir. Yaşanan musibetten doğru dersler çıkarmaktır. Tevekkül ile takdire rıza gösterirken, alınan bütün kararlara ve tedbirlere hakkıyla riayet etmektir. Bunu milletimize anlatacağız. İşte bu süreçte bu hakikatler ekseninde bir bilinç oluşturmaya beraberce gayret ettik. Bahsettiğim bu boyutu çok önemli bulduğumu ifade etmeliyim. Zira söz konusu hususları ihmal ettiğimizde özellikle genç nesillerin zihinlerinde bela ve musibetleri anlama ve anlamlandırma noktasında eksikliklerin olması gibi bir risk olacaktır.”

Ölümcül koronavirüs salgınına karşı verilen mücadele sürecinde Diyanet İşleri Başkanlığı'nın milletin en yakınında olduğunu söyleyen Erbaş, “Milletimizin maddi, manevi her türlü ihtiyacını karşılamak için seferber olduk. Bu toplum için Diyanet İşleri Başkanlığımızın, camilerimizin ve hocalarımızın ne kadar önemli bir kıymet olduğu açıkça bir kez daha görüldü” dedi.

“Camilerde büyük oranda bir uyum var”

Camilerde koronavirüs pandemisine karşı alınan tedbirlerin önemine değinen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, şunları kaydetti:

“Camilerde, maske, seccade ve diğer kurallara uyma noktasında büyük oranda bir uyum ve düzen bulunmakla beraber zaman zaman hocalarımızı zora sokan sıkıntılı durumların olabildiği de bir gerçektir. Mülki idarelerle işbirliği içerisinde yaşanan ve yaşanması muhtemel sıkıntılara karşı hassasiyetimiz devam etmelidir. Cuma namazları ve diğer durumlarla muhtemel sorunları Valilerin de inisiyatifiyle yerinde ve zamanında çözmeye özen göstermeliyiz”

“Bugün de milli mücadele ortamı var”

Din görevlilerinin her zaman milletinin yanında olduğunu vurgulayan Ali Erbaş, şöyle konuştu:

“Kurtuluş Savaşı’nda, Milli Mücadele’de milletimizin yanında olduk. Bugün de bir milli mücadele ortamı var. Salgınla mücadele ediyoruz. Ülkemize göz diken terör yuvalarıyla, o terör yuvalarını destekleyen ülkelerle mücadelemiz devam ediyor. Bu böyle devam edecek onun için tedbirlerimizi almaya, milletimizi uyarmaya devam edeceğiz”