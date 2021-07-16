Diyanet ilçe müftülüğü yedek atama tercihleri ne zaman? Diyanet ilçe müftü boş kontenjan tercihleri ne zaman?

Diyanet alımı var mı? Diyanet İşleri Başkanlığı, İlçe Müftülüğü kadrolarında boş bulunan pozisyonlara yönelik 5. kez atama yapmak üzere yedek tercih işlemleri sayfasını erişime açtı. Diyanet ilçe müftüsü yedek alımı başvuruları nereden yapılacak? Adaylar tercih işlemlerini DİBBYS ekranından kullanıcı adı ve şifresiyle girerek gerçekleştirebilecek. 2020 yılında yapılan sınav sonucuna göre ilçe müftülüğü (yedek-5) atamalarıyla ilgili şu duyuruda bulundu: İlçe Müftülüğü için 19/07/2020 tarihinde yapılan yazılı, 13/10/2020-16/11/2020 tarihleri arasında yapılan sözlü sınav sonucu başarılı olan yedek adaylardan 98 ile 125 arası 28 kişinin atama işlemleri aşağıda belirtilen esaslara göre yapılacaktır:

Diyanet ilçe müftü boş kontenjanlarına tercihler ene zaman?

1-Sınavda başarılı olan İlçe Müftüsü adayları, Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 25 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendi hükümlerine göre 4 üncü sınıf ilçelere atanacaklardır.

2-Adayların 14/07/2021 tarihinde başlayıp 16/07/2021 tarihinde Cuma günü saat 13.30'a kadar tercih işlemlerini https://dibbys.diyanet.gov.tr adresinde “Sınav İşlemleri" menüsünden yapmaları gerekmektedir.

3-Adayların tercihlerine göre yerleştirilme işlemi, yazılı ve sözlü sınavların aritmetik ortalaması alınarak yapılacaktır. Bunda eşitlik olması halinde sırasıyla;

1.Yazılı sınav puanı yüksek olana,

2.Hizmet süresi fazla olana,

3.Doğum tarihi önce olana öncelik verilerek yapılacaktır.

4-Adaylar ilan edilen yerler için 10 tercihte bulunabileceklerdir.

5-Adaylar tercih dışı seçenek olarak;

1.“Re'sen yerleştirilerek atanmayı kabul ediyorum."

2.“Re'sen yerleştirilerek atanmayı kabul etmiyorum." seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyeceklerdir.

6-Tercihlerine yerleştirilemeyen adaylardan “Re'sen yerleştirilerek atanmayı kabul ediyorum." seçeneğini işaretleyenler ilan edilen görev yerlerinden boş kalan yerlere bilgisayar kurası ile yerleştirileceklerdir.

7-"Re'sen yerleştirilerek atanmayı kabul etmiyorum." seçeneğini işaretleyen adaylardan tercihlerine yerleşemeyenler ile hiç tercih yapmayanlar;

1.Sınav sonucu elde etmiş oldukları İlçe Müftüsü olarak atanma haklarından feragat etmiş sayılacaklardır.

2.Bu kişilerden daha sonra İlçe Müftüsü olmak isteyenlerin mevzuat gereği yeniden İlçe Müftülüğü sınavına girmeleri gerekmektedir.

8-"Re'sen yerleştirilerek atanmayı kabul ediyorum." seçeneğini işaretleyen adaylar ile tercihlerinden birine yerleşenlerden bulunduğu yerde mazereti (sağlık, aile birliği, engellilik, şehit ve gazi yakınlığı ve diğer mazeretler dâhil) devam eden adaylar atandığı yere başladığı takdirde asgari hizmet süresini tamamlamadan hiçbir nedenle nakil talebinde bulunamayacaklardır.

9-Adaylardan halen yurt dışı teşkilatında geçici görevde olanların kanuni süresi içinde görevlerine başlamaları gerekmektedir. İlçe Müftüsü olarak atanma hakkından feragat ederek yurt dışındaki görevlerine devam etmek isteyenlerin, feragat dilekçelerini 30/07/2021 tarihine kadar Başkanlığımız Atama I Daire Başkanlığına göndermesi gerekmektedir.

10-Adayların atamaya esas olan;

1. https://www.turkiye.gov.tr/yuksekogretim-mezun-belgesi-sorgulama adresinden alınacak İlahiyat Fakültesi lisans veya denklik mezuniyet belgesini,

2.İhtisas kursu bitirme belgesini,

Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Atama I Daire Başkanlığına 30/07/2021 tarihine kadar önce e-posta daha sonra posta yoluyla veya elden göndermeleri gerekmektedir. İlgili evrakı süresi içerisinde teslim etmeyen adayların başvuruları geçersiz kabul edilecek, postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak ve bu adayların atama işlemleri gerçekleştirilmeyecektir. Diyanet ilçe müftüsü ek atama tercihi için tıklayın