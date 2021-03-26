Diyanet Gümüşhane Ramazan imsakiye 2021| Gümüşhane sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Gümüşhane sabah ezanı akşam ezanı kaçta okunuyor?
İslam dininin temel şartlarından olan oruç, Müslüman olan, ergenlik çağına girmiş, aklı eren ve oruç tutması için herhangi bir engeli olmayan her Müslümana farzdır. Bu sebeple Ramazan ayına yaklaştığımız bu günlerde en çok ilk imsak ve ilk iftar vakitleri araştırılmakta. Peki, Gümüşhane sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Gümüşhane sabah ezanı akşam ezanı kaçta okunuyor?
İslam dinine göre bir kişinin ibadetlerden sorumlu olabilmesi için ergenlik dönemine ulaşması ve akil baliğ olmasıdır. Bu şartlar altında kişi, namaz, oruç ve zekat gibi ibadetlerden sorumlu olur. Ramazan ayı bilindiği gibi hicri bir aydır ve bu ayda oruç Müslümanlara farz kılınmıştır. Dünyanın dört bir yanında bulunan Müslümanlar kendi bulundukları yerin imsak ve iftar vakitlerini merak etmekte. İşte Gümüşhane ilinde bulunan kişilerin merakla beklediği haberin detayları…
2021 Ramazan ne zaman başlıyor?
Ramazan ayı bu yıl 13 Nisan Salı günü başlayıp ve 12 Mayıs Çarşamba günü bitecek.
2021 Ramazan Bayramı ne zaman?
Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba
Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi
Diyanet Gümüşhane İmsakiyesi 2021
Gümüşhane'de ilk imsak 04.10'da ilk iftar 19.05'de olacak.