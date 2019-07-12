Diyanet DİB hafızlık sınav sonuçları sorgula hafızlık belgesi nereden alınacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) bünyesinde bünyesinde yapılan hafızlık sınav sonuçları son dakika açıklandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından merakla beklenen bir açıklama geldi. Hafızlık sınav sonuçları yayınlandı. Sınava giren adaylar dibbys.diyanet.gov.tr sayfasına T.C. kimlik no ile baba ve anne adını girerek sonuçları öğrenebiliyor.

Hafızlık Tespit Sınavı sözlü olarak yapılacak ve 70 puan alan aday başarılı sayılacak. Sınavda başarılı olarak belge almaya hak kazanan öğrencilerin “Hafızlık Belgeleri” eğitim gördükleri Kur’an kursunun bağlı olduğu müftülüğe, hafızlığını kendi imkanlarıyla tamamlayan ve dışarıdan sınava katılarak belge almaya hak kazananların belgeleri ise başvuru esnasında belirttikleri müftülüklere gönderilecektir.