Diyanet Akademisi’ni hazmedemeyen laik yobazlığa tepki

Geçtiğimiz Mart ayında TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen Diyanet Akademisi’ne yönelik “Laikliğe Çağrı Birlikteliği” adı altında toplanan din düşmanları, Diyanet Akademisi Yasası ile Din Öğretimi Genel Müdürlüğü görevlerini genişleten kararnamenin Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) götürülmesi yönünde bir bildiri yayınladı. Söz konusu bildiride Diyanet İşleri Başkanlığı’nın anayasa hükümleriyle çatışan bir kurum haline getirildiğinin altı çizilirken “Bu durum en başta laiklik olmak üzere, anayasanın değiştirilemez hükümleri ile aykırılık yaratmaktadır” denildi

Bunlar neyi yaşıyor

Konuya ilişkin Akit’e konuşan Mil-Diyanet Sen Genel Başkanı Celalettin Gül, şunları dile getirdi: “Diyanet Akademisi 24 Mart tarihinde yasalaştıktan sonra din ve diyanet düşmanları hemen ayağa kalktı. 150 bin personeli ile birkaç bakanlıktan bile büyük olan böylesi bir kurum için çıkarılan ‘Diyanet Akademisi’ için hayırlı olsun demek yerine ‘Bunu alın iptali için AYM’ye başvurun’ demek akıl sağlıklarının yerinde olmadığını gösterir. Çünkü Diyanet aziz milletimizin göz bebeğidir. Özellikle Diyanet’e saldıran çevrelerle bu çağrıyı yapanlar aynı kaynaklardan nemalanmaktadır. Uzun zamandır söylediğimiz şeyi tekrar söylüyoruz. Anayasada ‘Laik’ kelimesinin tanımı yapılmalıdır. Şimdi bu söylemimizde ne kadar haklı olduğumuzu görüyoruz. Laikliği din düşmanlığı olarak uyguluyorlar. Özellikle muhafazakar ve İslami çevrelere saldırıyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı yedi kıtada hizmet veriyor. Böylesi bir yasa için herkese teşekkür ediyoruz ve bu yasaya karşı çıkanlara da buna asla gücünüz yetmeyecek diyoruz.”

Donanımlı din adamı batıyor

Din-Bir-Sen Genel Başkanı Yusuf Özdemir de, tepkisini şu sözlerle ifade etti: “Bunların tek derdi din düşmanlığıdır. Gelişmiş, bilgili, insanları bilgilendiren din adamları bunların işine gelmiyor. Yurt içinde ve yurt dışında din adamlarının etkin olması gözlerini korkutuyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bu kadar etkin olması işlerine gelmiyor. Tek derdi Müslümanların uyanmaması. Geçmişte yaptıkları gibi insanları yönlendirmek istiyorlar. Müslümanların uyanması demek onların sonunun gelmesi demektir. Bütün çırpınışları bu yüzden.”