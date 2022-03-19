Diyanet Akademisi STK’ları sevindirdi

RESUL EKREM ŞAHAN ANKARA

Diyanet Akademisi, aday din görevlilerinin mesleki eğitimi ile hizmet içi eğitim faaliyetlerini ve yurt dışından gelen din görevlilerine yönelik eğitim faaliyetlerini yürütecek.

Daha donanımlı hizmet

Konuya ilişkin konuşan Türkiye Diyanet Vakıf-Sen Başkanı Nuri Ünal, “Akademi, Diyanet’in hizmetlerine olumlu katkılar sunacaktır. Akademiyle personelin daha donanımlı şekilde topluma hizmet etmesi sağlanacaktır. Bu itibarla, Türk Diyanet Vakıf-Sen olarak olumlu ve yerinde bir düzenleme olduğunu belirtiyor, hayırlı hizmetlere katkı sunmasını diliyoruz” dedi.

Yılların karşılığını aldık

Diva-Sen Başkanı Mustafa Çopursuz da, şunları ifade etti: “Beklentimizin karşılığını aldık. Çok sevinçliyiz. Faydalı olacağına inanıyoruz. Filhakika Akademiye alınacak olanlar göreve yeni atananlar olacaktır. Diva-Sen ailesi olarak, Diyanet Akademisinin kanunlaşmasında katkısı olan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğanm olmak üzere, kanun metnine imzayı atan ve emeği geçen herkese şükranlarımızı sunar hayırlara vesile olmasını dileriz.”