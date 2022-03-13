Diyanet Akademisi nedir, ne işe yarayacak? Diyanet Akademisi görevleri, yetkileri neler?

Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yürütülen bazı faaliyetler, bundan sonra yeni kurulacak Diyanet Akademisi bünyesinde yapılacak. Peki diyanet akademisi nedir, ne işe yarayacak?

Diyanet akademisi nedir?

Diyanet Akademisi; dini yüksek ihtisas, dini ihtisas ve eğitim merkezlerinden oluşacak. Doğrudan Diyanet İşleri Başkanı'na bağlı olacak Diyanet Akademisi, başkanlığın, din hizmetleri sınıfına ait kadrolarına atanacak aday din görevlilerinin mesleki eğitimi ile hizmet içi eğitim faaliyetlerini ve yurt dışından gelen mahallin din görevlilerine yönelik eğitim faaliyetlerini yürütecek. Ayrıca başkanlığın görev alanıyla ilgili araştırma, yayın, konferans, panel, seminer, sempozyum ve benzeri dini, ilmi, sosyal, kültürel etkinlikler, kurs ve sertifika programları düzenleyecek, başkan tarafından verilen diğer görevleri yerine getirecek.