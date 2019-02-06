0553 313 94 23

Diyaliz merkezlerinde diyaliz teknikerleri hizmet verecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, diyaliz teknikerlerinin yaşadığı istihdam sorununun, yürürlüğe girecek yeni yönetmelikle çözüleceğini bildirdi.

06 Şubat 2019 Çarşamba 09:16
Diyaliz merkezlerinde diyaliz teknikerleri hizmet verecek

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Bakanlık olarak diyaliz merkezlerinde daha nitelikli ve kesintisiz hizmet vermek amacıyla yeni bir düzenlemeyi hayata geçirdiklerini duyurdu.

Yürürlüğe girecek yeni yönetmelikle "Hemodiyaliz ve Periton Diyaliz Hemşireliği Sertifika Programlarını"nın sonlandırılacağını belirten Koca, "Bu sayede istihdam sorunu yaşayan diyaliz teknikerlerinin önünün açılmasını sağlayacağız. Diyaliz merkezlerinde kademeli geçişle sadece diyaliz teknikerleri ile hizmet vermeyi hedefliyoruz." açıklamasında bulundu.

- Sertifika almış hemşirelerin hakları korunacak

Yönetmeliğin yayım tarihinden önce sertifika almış hemşirelerin tüm haklarının korunacağının altını çizen Koca, şu ifadelere yer verdi:

"Kamuda yeterli diyaliz teknikeri kadrosu oluşuncaya kadar diyaliz hizmetlerinin aksamaması sağlanacaktır. Ayrıca daha önce periton diyalizi alanında görevlendirilmeyen diyaliz teknikerleri için Periton Diyalizi Sertifikalı Eğitim Programı başlatarak bu alanda da görev yapmaları sağlanacaktır. Sağlık hizmetlerinde diğer meslek grupları için de benzer çalışmalar gündemimizdedir. Her meslek grubunun kendi alanında görevini yapması için gerekli düzenlemeleri yapacağız."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 09:16
  1. Diyaliz
  2. Hemşire
  3. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Ayasofya'da
    1. Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras,..
    2. Fatih Terim'in babası vefat etti
    3. Belediyecilikte “94 ruhu” vurgusu
    4. Trump-Kim Jong zirvesinin tarihi belli..
    5. Aydın'da evin holü çöktü: 2 yaralı
    6. İran'da 1 polis silahlı saldırı..
    7. LeBron kariyerinin en ağır yenilgisini..
    8. "Kagawa transferi 3 dakikada bitti"
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 768..
    10. Gazze'de kanser hastaları 'yavaş ölüm'..
    11. Brent petrolün varili 62,04 dolar
    12. Akhisarspor-Kasımpaşa maçında hakem..
    13. VİOP'ta endeks kontratı güne..
    14. Dolar/TL, 5,2090 seviyesinde işlem..
    15. Döviz kurları
    16. HDP desteği CHP ve İYİ Parti'nin..
    17. Dolar ve euro güne nasıl başladı?
    18. Gaybubet evlerine baskın! 17 gözaltı
    19. İşte CHP ve İP’in yol arkadaşları
    20. Küresel eşkıya ABD niyetini açık açık..
    Yakalanan terörist Davut Bağıstani'nin röportajı ortaya çıktı!
    Yakalanan terörist Davut Bağıstani'nin röportajı ortaya çıktı!
    AK Parti adayından İdris Naim'e net mesaj: Ordu Ordu'dan yönetilecek Pensilvanya'dan değil
    AK Parti adayından İdris Naim'e net mesaj: Ordu Ordu'dan yönetilecek Pensilvanya'dan değil
    Guaido'dan orduya çağrı: O an geldi
    Guaido'dan orduya çağrı: O an geldi
    Uzman isimden kritik uyarı! O şifreleri sakın kullanmayın
    Uzman isimden kritik uyarı! O şifreleri sakın kullanmayın
    Erdoğan müjdeyi verdi! Halk ekmek gibi halk sebze geliyor
    Erdoğan müjdeyi verdi! Halk ekmek gibi halk sebze geliyor

    Günün Karikatürü

    06 Şubat 2019
    Kılıçdaroğlu'ndan görülmemiş seçim vaadi!
    Kılıçdaroğlu'ndan görülmemiş seçim vaadi!
    Erdoğan resmen açıkladı! "İş Bankası hazinenin malı olacak"
    Erdoğan resmen açıkladı! "İş Bankası hazinenin malı olacak"