Diyaliz merkezlerinde diyaliz teknikerleri hizmet verecek

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Bakanlık olarak diyaliz merkezlerinde daha nitelikli ve kesintisiz hizmet vermek amacıyla yeni bir düzenlemeyi hayata geçirdiklerini duyurdu.

Yürürlüğe girecek yeni yönetmelikle "Hemodiyaliz ve Periton Diyaliz Hemşireliği Sertifika Programlarını"nın sonlandırılacağını belirten Koca, "Bu sayede istihdam sorunu yaşayan diyaliz teknikerlerinin önünün açılmasını sağlayacağız. Diyaliz merkezlerinde kademeli geçişle sadece diyaliz teknikerleri ile hizmet vermeyi hedefliyoruz." açıklamasında bulundu.

- Sertifika almış hemşirelerin hakları korunacak

Yönetmeliğin yayım tarihinden önce sertifika almış hemşirelerin tüm haklarının korunacağının altını çizen Koca, şu ifadelere yer verdi:

"Kamuda yeterli diyaliz teknikeri kadrosu oluşuncaya kadar diyaliz hizmetlerinin aksamaması sağlanacaktır. Ayrıca daha önce periton diyalizi alanında görevlendirilmeyen diyaliz teknikerleri için Periton Diyalizi Sertifikalı Eğitim Programı başlatarak bu alanda da görev yapmaları sağlanacaktır. Sağlık hizmetlerinde diğer meslek grupları için de benzer çalışmalar gündemimizdedir. Her meslek grubunun kendi alanında görevini yapması için gerekli düzenlemeleri yapacağız."