SON DAKİKA
Diyaliz hastaları ölümle yüz yüze!

Diyaliz hastaları ölümle yüz yüze!

Gazze’de sağlık sistemi çöküyor, böbrek hastaları için zaman daralıyor. Kapalı sınırlar ve ilaç kıtlığı ile yüzlerce hasta, dünyanın gözü önünde sessizce ölüme terk ediliyor.

Gazze Şeridi’ndeki insani dram, derinleşen abluka ve sınır engelleriyle kritik bir safhaya ulaştı. Siyonist rejimin sınır kapılarını kapalı tutması, özellikle böbrek yetmezliği yaşayan hastaların tedaviye erişimini imkansız hale getirerek onları sessiz bir ölüme sürüklüyor. Başta Deyr el-Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi olmak üzere, bölgedeki diyaliz merkezlerinde ilaç ve tıbbi malzeme stokları tamamen tükenme noktasında. Makine yetersizliği ve kısalan tedavi seansları nedeniyle hastalar ciddi komplikasyonlarla boğuşurken, bölgeden peş peşe ölüm haberleri gelmeye devam ediyor.

Sağlık çalışanları, diyaliz ünitelerinin kapasitesinin çok üzerinde çalıştığını, artan hasta sayısı nedeniyle seans sürelerinin kısaltıldığını ve tedavinin düzensiz hale geldiğini belirtiyor. Hastalar ise sürekli ağrı, uykusuzluk ve halsizlikle yaşamak zorunda kaldıklarını, ağrıyı hafifletecek en temel ilaçlara dahi ulaşamadıklarını ifade ediyor.

 

Böbrek hastaları ve yakınları, taleplerinin son derece net olduğunu vurguluyor: Sınır kapıları açılsın, ilaçlar Gazze'ye girsin. Ancak mevcut koşullarda hastaneler en temel ihtiyaçları bile karşılayamaz hale gelmiş durumda ve Gazze içinde tedavi olmak hayati bir riske dönüşmüş bulunuyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Gazze'de yaklaşık 30 bin hasta ve yaralı, yurt dışında tedavi olabilmek için seyahat izni bekliyor. Sağlık sistemi ise ağır hasar, personel eksikliği ve ilaç yokluğu nedeniyle kritik vakalara dahi müdahale edemeyecek noktaya gelmiş durumda.

Doktorlar, özellikle Eritropoietin gibi hayati öneme sahip ilaçların yokluğuna dikkat çekiyor. Bu ilacın eksikliği nedeniyle diyaliz hastalarında kan değerlerinin kontrol edilemediği, bunun da ölüm oranlarını ciddi biçimde artırdığı belirtiliyor.

Gazze'de derinleşen bu sağlık krizi karşısında, yerel ve uluslararası çevreler başta Refah Sınır Kapısı olmak üzere tüm geçişlerin derhal açılması çağrısını yineliyor. Aksi halde, bekleme listelerinin birer ölüm listesine dönüşeceği uyarısı yapılıyor.

