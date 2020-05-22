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Diyadin Kaymakamı Doğan, şehit annesinin evini yeniletti

Diyadin Kaymakamı Hasan Doğan’ın talimatı üzerine, şehit annesinin eski evini yenileme çalışmaları başladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 16:01:14 -
Diyadin Kaymakamı Doğan, şehit annesinin evini yeniletti

Diyadin Kaymakamı Hasan Doğan’ın talimatı üzerine, şehit annesinin eski evini yenileme çalışmaları başladı.


Kaymakam Hasan Doğan, Anneler Günü’nü kutlamak için ziyaret ettiği şehit annesinin evinin eski olduğunu görünce evin yenilenmesi için gerekli talimatları verdi. Ekipler evin yenilenmesi için gerekli incelemeleri yaptıktan sonra evin yapımı için çalışmalara başladı.


Diyadin Kaymakamı Hasan Doğan, evin yapımına başlandığını söyleyerek, “Anneler Günü’nde ziyaret ettiğimiz şehit annesinin evinin eski olduğunu yerinde gördük. Aziz şehidimizin kıymetli annesinin talebiyle yeni evin yapımına başladık. Rabbim güzel günlerde oturmayı nasip etsin” ifadelerine yer verdi.

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