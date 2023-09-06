Diyabetlilerin başucu içeceği: Günde 1 bardak ne sinir ne stres bırakıyor! Hemen bunu yapın

Kilo sorunu olanlar ve yaz ayları nedeniyle plajda fit görünmek isteyenler diyet ve egzersiz yapmaya başladı. Sağlıklı beslenmenin yanında bazı ipuçları ile kilo verme sürecini kısaltabilirsiniz. Türk kahvesini lezzetlendiren ve kilo vermeye yardımcı olan o karışım bu süreçte imdadınıza yetişecek. Kilo sorunu olanlar ve yaz ayları nedeniyle plajda fit görünmek isteyenler diyet ve egzersiz yapmaya başladı. Sağlıklı beslenmenin yanında bazı ipuçları ile kilo verme sürecini kısaltabilirsiniz. Türk kahvesini lezzetlendiren ve kilo vermeye yardımcı olan o karışım bu süreçte imdadınıza yetişecek. Türk kahvesi, su ve bir çay kaşığı tarçın hazır edin. Cezvenin içerisine bir kahve bardağı su, 1 tatlı kaşığı Türk kahvesi ve 1 çay kaşığı tarçın katın. Sonrasında ise kahveyi köpürene kadar pişirin. Bardağa doldurup için. Bu karışımı sabahları tüketmek metabolizmanızı hem hızlandıracak hem de kan şekerinizi dengelemenize yardımcı olacak. Böylelikle gün içerisinde aniden bastıran açlık hissinden kurtulmuş olacaksınız.

DİYABET (ŞEKER HASTALIĞI) NEDİR?

Halk arasında genel olarak şeker hastalığı olarak tabir edilen Diabetes Mellitus, genel olarak kanda glukoz (şeker) seviyesinin normalin üzerine çıkması, buna bağlı olarak normalde şeker içermemesi gereken idrarda şekere rastlanmasıdır. Farklı türevleri bulunan diyabet hastalığı, ülkemizde ve dünyada en sık rastlanan hastalıklar arasında yer alır. Uluslararası Diyabet Federasyonu'nun sağlamış olduğu istatistiki verilere göre her 11 yetişkinden biri diyabet hastalığına sahip olmakla birlikte her 6 saniyede 1 birey diyabet kaynaklı sorunlar nedeniyle hayatını kaybetmektedir.

DİYABET (ŞEKER HASTALIĞI) BELİRTİLERİ NELERDİR?

cnnturk aktardı: Halsizlik ve yorgunluk hissi Hızlı ve istemsiz kilo kaybı Bulanık görme Ayaklarda uyuşma ve karıncalanma şeklinde rahatsızlık hissi Yaraların normalden daha geç iyileşmesi Ciltte kuruluk ve kaşıntı Ağızda aseton benzeri koku oluşumu Sağlık bilgileri sağlayıcısı Verywel, Diyabetli yetişkinler ve hayvanlar üzerinde yapılan çeşitli araştırmalarda, tarçının kan şekerini düşürmeye yardımcı olduğunu açıkladı.