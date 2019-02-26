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Diyabet hastalarında kan şekeri nasıl düşer?

Diyabet hastalarının en büyük şikayeti kan şekerinin yükselmesidir. Bu haber diyabet hastalarını sevindirecek. Çünkü C vitaminin, Tip 2 diyabet hastalarında yüksek kan şekeri seviyelerini düşürdüğü tespit edildi. İşte ayrıntılar...

26 Şubat 2019 Salı 20:50
Diyabet hastalarında kan şekeri nasıl düşer?

Diyabet hastalarının en büyük şikayeti kan şekerinin yükselmesidir. Bu haber diyabet hastalarını sevindirecek. Çünkü C vitaminin, Tip 2 diyabet hastalarında yüksek kan şekeri seviyelerini düşürdüğü tespit edildi. İşte ayrıntılar...

Hem diyabeti hem tansiyonu düşürüyor

C vitaminin, Tip 2 diyabet hastalarında yüksek kan şekeri seviyelerinin düşürülmesine yardımcı olduğu bildirildi.

Avustralya'da Deakin Üniversitesi'nden Glenn Wadley liderliğinde yapılan araştırma, gün içinde alınması gerekenin yaklaşık 10 katı C vitamini takviyesinin, Tip 2 diyabet hastalarında hem yüksek kan şekeri seviyelerini hem de tansiyonu düşürdüğü görüldü.

Wadley, C vitaminin, Tip 2 diyabet hastalarında yemeklerden sonra kan şekerindeki ani yükselişi yüzde 36 düşürdüğünü, bunun hastalarda günde neredeyse 3 saat daha az hiperglisemi hali anlamına geldiğini söyledi.

Hipergliseminin, kardiyovasküler rahatsızlık açısından da bir risk faktörü olduğuna işaret eden Wadley, "Aynı zamanda C vitamini takviyesi aldıktan sonra hiper tansiyonu olan kişi oranının yarı yarıya düştüğünü keşfettik." dedi.

Araştırmanın ayrıntıları "Diabetes, Obesity and Metabolism" dergisinde yayımlandı.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 20:50
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