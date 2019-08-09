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DİŞTİ’de kütüphane oluşturuldu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr.

09 Ağustos 2019 Cuma 15:36
DİŞTİ’de kütüphane oluşturuldu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr. Selçuk Mızraklı’nın çağrısıyla vatandaşlardan gelen kitapların bir kısmı Diyarbakır Şehirlerarası Terminal İşletmeleri’nde (DİŞTİ) oluşturulan kitaplığa yerleştirildi.


Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 31 Mart 2019 yerel seçimlerini kazandıktan sonra tebrikleri çiçek yerine kitapla kabul eden Başkan Dr. Selçuk Mızraklı’nın çağrısıyla gelen kitaplarla DİŞTİ kitaplık oluşturdu. Seyahat temalı kitapların yoğunlukta olduğu kitaplığa kitapları yerleştiren Başkan Mızraklı, esnaf ve yolculara kitap hediye etti.


Başkan Mızraklı, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesindeki Ahşap Atölyesi’nde hazırlanan ve otogarın içine yerleştirilen ahşap kutulara kitapları yerleştirdi. Esnaf ve yolculuk yapan vatandaşlarla görüşen başkan Mızraklı, kitap kampanyası ve oluşturulan kitaplık ile ilgili bilgi verdi. Başkan Mızraklı’nın çağrısıyla 200 kitap toplayıp Büyükşehir Belediyesi’ne bağışlayan Nizamettin Kurt ve Salih Aydın adlı vatandaşlar da kitaplığın kurulmasına yardımda bulundu.


Başkan Mızraklı, gösterdikleri çaba ve bağışladıkları kitaplar için Nizamettin Kurt ve Salih Aydın ile kitaplık için bağışta bulunan tüm vatandaşlara teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 15:36
  1. kitap

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