Disney+ aboneliği nasıl iptal edilir?
Disney+ hesabımı nasıl kapatırım? Bu haberimizde sizlerle Disney+ hesabını silme yöntemi ve tüm adımlarını paylaşıyoruz.
Yaklaşık 1 yıl önce Türkiye’de yayın hayatına başlayan Disney+, geçtiğimiz temmuz ayından beri ülkemizdeki kullanıcıları tarafından büyük bir boykot altına alındı ve hesap kapatma akımı başlatıldı. Bunun en büyük nedeni de beklenen yerli içeriklerin iptal edilişi ve başka platform/kanallara devredilişi oldu. Peki Disney+ hesabımı nasıl kapatırım? İşte Disney+ hesabını silme yöntemi…
Disney+ hesabınızı silmek için:
Bir bilgisayar veya mobil tarayıcı üzerinden Disney+ hesabınızda oturum açın.
Profilinizi seçin.
Hesap bölümünü seçin.
Ayarlar bölümünden Hesabı Sil’i seçin.
Doğrudan Disney+ tarafından faturalandırılıyorsanız ve Hesabı Sil seçeneği sizin için kullanılabilir durumda değilse bu halen aktif bir üyeliğiniz olduğu anlamına gelir; üyeliğinizi iptal edin ve ardından bu adımı tekrar deneyin.
Üçüncü bir taraf üzerinden faturalandırılıyorsanız bu adımı uygulayabilirsiniz, ancak aktif üyelikleriniz için fatura kesilmeye devam edilebilir; sizden ücret alınmaması için hesabınızı silmeden önce ilgili üçüncü taraf üzerinden üyeliklerinizi iptal etmeyi lütfen unutmayın
E-posta adresinizi girin ve Devam Et’e tıklayın.
Parolanızı girin ve Oturum Aç’ı seçin.
Disney+ hesabınızı silme işlemiyle ilgili ayrıntıları kontrol edin ve Devam Et’i seçin.
Gelen kutunuza giderek Disney+’tan 6 haneli doğrulama kodunu içeren bir e-posta gelip gelmediğini kontrol edin.
E-posta adresinizi doğrulamak için kodu girin ve Devam Et’i seçin.
Sil’i seçin.
Disney+ üyeliğiniz Disney+ tarafından faturalandırılıyorsa üyeliğinizi iptal ettikten sonra mevcut fatura döneminizin bitimine kadar Disney+’a erişmeye devam edebilirsiniz. Disney+ hesabınızı silme işlemi, üyeliğinizin sona ermesinin ardından gecikmeksizin gerçekleştirilir.
Disney+ üyeliğiniz üçüncü bir taraf üzerinden faturalandırılıyorsa ve Disney+ hesabınızın silinmesini talep ederseniz Disney+’a erişiminizi hemen kaybedersiniz. Bunun ardından Disney+ hesabınızı silme işlemini gecikmeksizin tamamlarız. Hesabınızı silmeden önce aktif üyeliklerinizi iptal etmediğiniz takdirde fatura kesilmeye devam edilebileceğini lütfen unutmayın.
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