Disleksi nedir?



Bozukluğun bilim adamlarına en çok zorluk çıkaran yönlerinden biri de bu özelliği taşıyan çocukların hiçbirinin birbiriyle tam bir benzerlik içinde olmaması.

Bu bozukluğu taşıyanların en belirgin özelliği aynı yaş ve zekâ düzeyindeki diğer çocuklara kıyasla okuma düzeylerinin daha düşük olması.

Okuma düzeyinin düşüklüğü örneğin, ilkokul dördüncü sınıftaki bir çocuğun okuma düzeyinin ikinci sınıftaki bir çocuğunki gibi olması anlamına geliyor. Bu durumdaki bir çocuk “okumada iki yıl geride” olarak adlandırılıyor. Böyle bir çocuğun okuma düzeyinin düşük olmasının sebebi her durumda disleksi olmayabiliyor.

Disleksinin sık karşılaşılan özellikleri şöyledir:

Yazılı kelimeleri öğrenme ve hatırlamada zorluk: b ve d, p ve q harflerini, 6 ve 9 gibi sayıları ters algılama;



kelimelerdeki harfleri ya da sayıları karışık algılama, ne’yi en; 3’ü E; 12’yi 21 olarak algılamak gibi.

Okurken kelime atlamak.

Hecelerin seslerini karıştırmak ya da sessiz harflerin yerini değiştirmek, sıklıkla yazım hatası yapmak.

Yazı yazmada zorluk.

Gecikmiş ya da yetersiz konuşma.

Konuşurken anlama en uygun kelimeyi seçmede zorluk.



Yön (yukarı, aşağı gibi) ve zaman (önce, sonra, dün, yarın gibi) kavramları konusunda sorunlar.



Elleri kullanmada hantallık ve beceriksizlik.