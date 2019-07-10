0553 313 94 23

Dışişlerinden Rum kesimine sert uyarı!

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de gelir paylaşımına dahil edilmediği sürece Kıbrıs'ta Türk halkının haklarını korunacağını belirtti.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 09:54
Dışişlerinden Rum kesimine sert uyarı!

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin, "Doğu Akdeniz’de kendisinin kıta sahanlığı haklarını koruduğu gibi, Kıbrıs Rum tarafı Kıbrıs Türklerini hidrokarbon kaynakları konusunda gelir paylaşımı dahil karar alma mekanizmalarına dahil etmediği ve haklarını garanti altına almadığı sürece adanın etrafında Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarını da savunmaya devam edeceğini" bildirdi.

"Yavuz Kıbrıs Türkleri adına sondaj yapacak"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye'ye ait Fatih gemisinin mayıs ayı başında Kıbrıs adasının batısında Türkiye'nin, Türkiye Petrollerine 2009 ve 2012 yıllarında verdiği ruhsat sahaları içinde ve Türkiye'nin Birleşmiş Milletlere (BM) deklare ettiği kıta sahanlığı dahilinde sondaj faaliyetlerine başladığı hatırlatıldı.

Yavuz sondaj gemisinin de Karpaz Yarımadası'nın güneyine intikal ettiği belirtilen açıklamada, Yavuz gemisinin KKTC'nin 2011 yılında Türkiye Petrollerine verdiği ruhsat sahaları içinde Kıbrıs Türkleri adına sondaj faaliyetlerinde bulunacağı kaydedildi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın verdiği bir mülakata atıf yapılan açıklamada, "Ülkemizin Doğu Akdeniz’de uluslararası hukuka uygun olarak yürüttüğü faaliyetleriyle ilgili ifadelerini yadırgıyoruz." ifadesi kullanıldı.

"Kimse Kıbrıs'ın hakkını gasp edemez"

Açıklamaya şöyle devam edildi:

"'Avrupa’nın şımarık çocuğu' unvanı esasen Yunanistan’a aittir. Avrupa’nın haylaz çocuğu ise uluslararası hukuka aykırı bir şekilde Avrupa Birliği (AB) üyesi olan ve Yunanistan ile yıllardır Doğu Akdeniz’i istikrarsızlığa sürükleyen Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'dir. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin uluslararası hukuka aykırı bir şekilde sözde adanın tamamını temsil ederek Avrupa Birliği üyesi olması, kendilerine Kıbrıs Türklerinin meşru hak ve çıkarlarını gasbetme hakkını vermez.

"Tüm açıklamaları reddediyoruz"

Bu anlayışla Yunanistan Dışişleri Bakanlığı ve AB yetkilileri tarafından yapılan ve ülkemizin bu faaliyetlerini yasa dışı olarak niteleyen açıklamaları da reddediyoruz. Bu açıklamalarda, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ortak kurucusu olan ancak hakları 1963 yılından itibaren gasbedilen Kıbrıs Türklerinden hiç bahsedilmemesi ve adada sanki Kıbrıs Türkleri yokmuş gibi davranılması ibret verici bir durumdur."

Oynanan oyuna geçit yok

AB'nin de Rum-Yunan ikilisinin adanın eşit sahiplerinden Kıbrıs Türklerinin hakları üzerinden oynadığı oyuna ortak olarak bu hukuksuzluğun bir aktörü haline geldiği vurgulanan açıklamada, AB'nin, Kıbrıs meselesinin çözümüne yönelik müzakere süreçlerinde tarafsız bir ara bulucu rolünü üstlenemeyeceğinin açıkça ortaya çıktığı bildirildi.

"Kıbrıs halkının haklarını korumaya devam edeceğiz"

Açıklamada, "Türkiye, Doğu Akdeniz’de kendisinin kıta sahanlığı haklarını koruduğu gibi, Kıbrıs Rum tarafı Kıbrıs Türklerini hidrokarbon kaynakları konusunda gelir paylaşımı dahil karar alma mekanizmalarına dahil etmediği ve haklarını garanti altına almadığı sürece adanın etrafında Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarını da savunmaya devam edecektir. Bu çerçevede Yavuz sondaj gemimizin faaliyetlerinin yasal ve meşru dayanağını teşkil eden ruhsatları veren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamları tarafından yapılan açıklamaları da tamamıyla destekliyoruz." ifadesine yer verildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 09:54
  1. kıbrıs
  2. Dışişleri Bakanlığı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Özyeğin Üniversitesi ile Accor arasında iş birliği
    1. Özyeğin Üniversitesi ile Accor..
    2. Rusya'dan gelen gizemli uçak..
    3. Karar gazetesi arafta kaldı! Babacan’ı..
    4. İDDEF, 33 ülkeye kurban sevincini..
    5. Asya borsaları
    6. Beyaz fasulyesinin kilosu 10 TL
    7. İstanbul'da belediye otobüsü alevlere..
    8. FETÖ'nün sağ koluydu... Parmak izi..
    9. ABD’de fırtına aracı ters çevirdi
    10. Oyuncaklar neden temizlenmeli?..
    11. Japonya’dan yeni hızlı tren denemesi
    12. Moğolistan’da 700 hayvan yıldırım..
    13. Karadeniz sahilinin en uzun pidesi
    14. Migros’tan perakende alanında bir ilk
    15. PKK üst yönetimi panikte
    16. Şehitliklerde kodlama ve aplikasyon..
    17. "Modern Şiir Okumaları" etkinliği
    18. Van’da kaçak sigara ve para ele..
    19. Başkentte yaya geçitleri yenileniyor
    20. Kaymakam Abbasoğlu: İstihdam sağlayan..
    21. Kaftancıoğlu CHP’yi karıştırdı! ‘Canan..
    22. Bakan Selçuk'tan ders ücretleri..
    23. AUDİ Cup saat kaçta hangi kanalda..
    24. İmam Hatip Hakkı Özkan Almanya’daki..
    25. Eyüpsultanlı Kadınlara "Diksiyon ve..
    26. Fatih’te otele kaçak içki operasyonu:..
    27. Yükseklisans ve doktora öğrenci alan..
    28. Suriyelilere özel harekatlı uygulama
    29. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi..
    30. Adana'da yabancılara yönelik denetim
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Dikkat çeken tepki! "Babacan bana vız gelir. Davutoğlu’na gelince…"
    Dikkat çeken tepki! "Babacan bana vız gelir. Davutoğlu’na gelince…"
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın

    Günün Karikatürü

    10 Temmuz 2019
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"