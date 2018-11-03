Dışişleri'nden Romalı kıyafeti giyen Uganda Büyükelçinin skandal görüntüsüne soruşturma!

Cumhuriyet’in kuruluşunun 95. yıl dönümünün kutlandığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Uganda'da resepsiyon düzenlendi.

Romalı kıyafeti giydi

Resepsiyona Uganda'daki Türkiye'nin Kampala Büyükelçisi Ayşe Sedef Yavuzalp ve yardımcısının Romalı kıyafetiyle katılması dikkat çekti.

Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Dışişleri'nden yapılan açıklamada, "Uganda Büyükelçiliğimizin 29 Ekim resepsiyonundaki görüntülerle ilgili soruşturma başlatılmış, Büyükelçi geri çağrılmıştır." ifadelerine yer verildi.

(Uganga Büyükelçisi Sedef Yavuzalp)