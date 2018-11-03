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Dışişleri'nden Romalı kıyafeti giyen Uganda Büyükelçinin skandal görüntüsüne soruşturma!

Dışişleri Bakanlığı, Romalı kıyafeti giyen Uganda Büyükelçisinin 29 Ekim resepsiyonundaki skandal görüntüleriyle ilgili soruşturma başlattı.

03 Kasım 2018 Cumartesi 22:02
Dışişleri'nden Romalı kıyafeti giyen Uganda Büyükelçinin skandal görüntüsüne soruşturma!

Cumhuriyet’in kuruluşunun 95. yıl dönümünün kutlandığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Uganda'da resepsiyon düzenlendi.

Romalı kıyafeti giydi

Resepsiyona Uganda'daki Türkiye'nin Kampala Büyükelçisi Ayşe Sedef Yavuzalp ve yardımcısının Romalı kıyafetiyle katılması dikkat çekti.

Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Dışişleri'nden yapılan açıklamada, "Uganda Büyükelçiliğimizin 29 Ekim resepsiyonundaki görüntülerle ilgili soruşturma başlatılmış, Büyükelçi geri çağrılmıştır." ifadelerine yer verildi.

(Uganga Büyükelçisi Sedef Yavuzalp)

Haber Tarihi: 03 Kasım 2018 Cumartesi 22:02
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  7. Sedef Yavuzalp

YORUM YAZ

  • hasanhasan8 dk önce
    bravooooo..aynı duyarlılığı çeşitli illerimizin kurtuluş törenlerinde yunan askeri kılığına giren vatandaşları asarak gösterirsiniz yakında
  • SelimSelim8 dk önce
    Reziller ! Resmen kepazelik. Sanki Orası itayla ki zaten İtalyada bile ROma mı kaldı?
  • hasanhasan8 dk önce
    bravooooo..aynı duyarlılığı çeşitli illerimizin kurtuluş törenlerinde yunan askeri kılığına giren vatandaşları asarak gösterirsiniz yakında
  • hasanhasan8 dk önce
    bravooooo..aynı duyarlılığı çeşitli illerimizin kurtuluş törenlerinde yunan askeri kılığına giren vatandaşları asarak gösterirsiniz yakında
  • kazım çobanderelikazım çobandereli15 dk önce
    bunla fetöcü ya!
  • KeremKerem19 dk önce
    Güler misin ağlar mısın? Dış politika kimlere kalmış Allahım.
  • saddisaddi28 dk önce
    Bunları büyükelçi olarak atayan kimdir? Önce onu zindana atın
  • RamazanRamazan31 dk önce
    ankara da anıtkabir de roma mimarisi..bunlar belki kendilerini romalı sanıyordur?
  • M.turkM.turk34 dk önce
    karakteri bozuk, yüz karası şerefsiz
  • Hacı MuradHacı Murad35 dk önce
    bu herif aldığı maaşları faiziyle iade etsin ve vatanı italyaya tek yönlü gidiş bileti alsın. Daha neler göreceğiz millet çıldırmış..
  • Murat TaşcıMurat Taşcı41 dk önce
    Zaftrik bi adam. Nasıl büyükelçi olmuş, biraz şaşırdım.
  • hilmikurthilmikurt42 dk önce
    yunanı denize dökememişiz ! baksanayerleşmişler , denize falan dökülmemişler ! hatta yüzme bilmeyen bir kısmı chp izmir teşkilatını kurmuş ! Yoksa bu ülke bu kadar yerinde sayar mıydı ?
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