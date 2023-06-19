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Gündem Dışişleri'nden İsrail'e tepki: "Kabul edilemez"
Gündem

Dışişleri'nden İsrail'e tepki: "Kabul edilemez"

Yeniakit Publisher
2023-06-19 12:44:00 -
Dışişleri'nden İsrail'e tepki: "Kabul edilemez"

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e tepki geldi. Açıklamada, "İsrail makamlarının yasadışı yerleşim faaliyetlerini artırmasını ve Batı Şeria’nın 19 beldesinde yeni yerleşim inşa edilmesi yönündeki planları kınıyoruz" ifadeleri yer aldı.

İsrail makamlarının yasadışı yerleşim faaliyetlerini artırmasını ve Batı Şeria'nın en az 19 beldesinde 4.500 birimlik yeni yasadışı yerleşim yeri inşa edilmesi yönünde açıklanan planları kınıyoruz.

KABUL EDİLEMEZ

İsrail Hükümeti'nin attığı, kalıcı barış zeminine ciddi zararlar veren, uluslararası hukuka ve yerleşik BM parametrelerine tamamen aykırı bu adımlar kabul edilemez.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM

Türkiye, 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin vücut bulmasına yönelik, iki devletli çözüm çabalarını desteklemeye devam edecektir.

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