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Dünya Dışişleri'nden flaş 'Libya' açıklaması: Türk askeri aynı kefeye konulamaz!
Dünya

Dışişleri'nden flaş 'Libya' açıklaması: Türk askeri aynı kefeye konulamaz!

Dışişleri Bakanlığı'ndan Libya'daki Türk varlığına ilişkin açıklamada bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada 'yabancı asker' konusu ile bölgedeki Türk varlığının aynı kefeye konulamayacağı ifade edildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-25 18:16:00 - 2021-06-25 18:17:14
Dışişleri'nden flaş 'Libya' açıklaması: Türk askeri aynı kefeye konulamaz!

Dışişleri Sözcüsü Tanju Bilgiç, Berlin Konferansı'nda açıklanan yabancı asker meselesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Sözcü Bilgiç, "Libya'daki eğitmen ve danışmanlarımızın gayrimeşru paralı askerlerle aynı kefeye konulmasına müsaade etmeyeceğimizi vurguladık" dedi.

Bilgiç, "Biz Atina Mutabakatına bağlıyız ancak Yunan tarafının bu mutabakatı alenen ihlal etmesini ellerimiz bağlı şekilde izlememiz de beklenmemelidir" ifadesini kullandı.

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