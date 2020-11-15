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Aktüel Dışişleri'nden Fas'ın Gergarat tampon bölgesinde düzenlediği operasyon hakkında açıklama
Aktüel

Dışişleri'nden Fas'ın Gergarat tampon bölgesinde düzenlediği operasyon hakkında açıklama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: -"Türkiye, Batı Sahra sorununa Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde adil ve kalıcı bir siyasi çözüm bulunulması çabalarını desteklemektedir"

Yeniakit Publisher
2020-11-15 18:17:40 -
Dışişleri'nden Fas'ın Gergarat tampon bölgesinde düzenlediği operasyon hakkında açıklama

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye'nin, Batı Sahra sorununa Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde adil ve kalıcı bir siyasi çözüm bulunulması çabalarını desteklediğini bildirdi.

Aksoy, Fas'ın, Fas-Moritanya kara yolunun Gergarat tampon bölgesinde düzenlediği operasyon hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.

Türkiye'nin, Fas'ın bölgede kişilerin ve malların serbest dolaşımını sağlamak üzere aldığı tedbirleri takip ettiğini ve bölgenin geçişlere açık tutulmasının önem taşıdığını ifade eden Aksoy, şunları kaydetti:

"Türkiye, Batı Sahra sorununa Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde adil ve kalıcı bir siyasi çözüm bulunulması çabalarını desteklemektedir."



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