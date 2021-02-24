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Dünya Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Nijerya' açıklaması!
Dünya

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Nijerya' açıklaması!

Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'nın Borno Eyaletinde Boko Haram terör örgütü tarafından düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Yeniakit Publisher
2021-02-24 20:45:00 - 2021-02-24 20:47:22
Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Nijerya' açıklaması!

Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'nın Borno Eyaletinde Boko Haram terör örgütü tarafından düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Nijerya'nın Borno Eyaletinde Boko Haram terör örgütü tarafından 23 Şubat 2021 tarihinde gerçekleştirilen terör saldırılarında 10 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir.
Bu menfur terör eylemini kınıyor, hayatını kaybedenlerin aileleri ile dost ve kardeş Nijerya halkı ve Hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifa diliyoruz” denildi.

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