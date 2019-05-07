0553 313 94 23

Dışişleri Bakanlığı'ndan Fransa'ya sert tepki

Türkiye, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanlığının Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de kendi kıta sahanlığındaki sondaj faaliyetine değinilen açıklamasını reddettiğini bildirdi.

07 Mayıs 2019 Salı 23:23
Dışişleri Bakanlığı'ndan Fransa'ya sert tepki

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı tarafından bugün yapılan ve ülkemizin Doğu Akdeniz'de kendi kıta sahanlığındaki sondaj faaliyetine değinilen açıklamayı reddediyoruz." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, bu çerçevede Dışişleri Bakanlığının 4 Mayıs 2019 tarihli 124 nolu ve 6 Mayıs 2019 tarihli 128 nolu basın açıklamalarının, Fransa bakımından da aynen geçerli olduğu vurgulandı.

Dışişleri Bakanlığından 4 Mayıs'ta yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarına ilişkin faaliyetlerinin, uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru haklarına dayandığı vurgulanarak "AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini tarafından ülkemizin Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon arama faaliyetlerine ilişkin yapılan açıklamayı reddediyoruz." ifadesi yer almıştı.

Bakanlığın dün yaptığı yazılı açıklamada da Türkiye'nin kendi kıta sahanlığında gerçekleştirmekte olduğu sondaj faaliyetine ilişkin olarak ABD Dışişleri Bakanlığının 5 Mayıs 2019'da yaptığı açıklamanın gerçeklerden kopuk olduğu bildirilmişti. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de kıta sahanlığına ilişkin tutumunu 2004'ten bu yana açık şekilde ortaya koyduğu vurgulanan açıklamada, "ABD'nin Rumların 'hak iddia ettiğini söylediği' bir alana yönelik geçerli sınırlandırma anlaşması varmış gibi Türkiye'ye çağrıda bulunması, ne yapıcı ne de uluslararası hukuka uygun bir yaklaşımdır." değerlendirmesinde bulunulmuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Mayıs 2019 Salı 23:23
  1. Dışişleri Bakanlığı
  2. Fransa
  3. Doğu Akdeniz
  4. sondaj

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Manisa'da otomobille kamyonet çarpıştı: 4 yaralı
    1. Manisa'da otomobille kamyonet..
    2. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’dan..
    3. NASA yayınladı, 265 bin galaksi...
    4. İftardan sonra evinden ayrılan kişiden..
    5. Sisi’den Mısır’da yeni projeler
    6. Fransa’daki silahlı rehine krizi sona..
    7. CHP, İstanbul ilçe seçimleriyle 24..
    8. Sadakataşı Derneğinden Yemen'e insani..
    9. Aliağa Belediyesi Mayıs Ayı Olağan..
    10. GÜNCELLEME 2 - Denizde batan tekneden..
    11. Irak'ta DEAŞ'lıların aileleri için..
    12. Dışişleri Bakanlığı'ndan Fransa'ya..
    13. Burdur’da Gönül Sofrası geleneği devam..
    14. Ulaştırma Bakanı Turhan: “Sektördeki..
    15. ABD Dışişleri Bakanı'ndan Bağdat'a..
    16. Beykoz’da 5 bin kişi sokak iftarında..
    17. Palandöken'de değişim rüzgarı
    18. Filistin, AB ve Rusya'nın barış..
    19. Gelenek Yakutiye’nin kursuyla..
    20. Başkan Orhan, yaşlı ve hastalara moral..
    21. Türkiye'nin ciğerlerindeki yangın..
    22. 'İşçi borçları ödeniyor'
    23. ABD'de "filantropik" kuruluşlar..
    24. Erzurum'da Ramazan bir başkadır
    25. CHP'nin seçmenine güveni sıfır!..
    26. Açlık krizinin yaşandığı Yemen’de iftar
    27. Batman’da trafik kazası: 1 ölü, 10..
    28. Melih Gökçek'ten bomba açıklama: Bütün..
    29. Tülbentçi Ortaokulunda Tübitak bilim..
    30. Atakent Dragon Bot takımı Filyos’ta..
    Kadir Mısıroğlu'nun son sohbeti
    Kadir Mısıroğlu'nun son sohbeti
    Yeniakit.com.tr'nin röportajı Kaftancıoğlu'nu kudurttu
    Yeniakit.com.tr'nin röportajı Kaftancıoğlu'nu kudurttu
    Ramazan davulcusundan rahatsız oldu! "Sizi vururum"
    Ramazan davulcusundan rahatsız oldu! "Sizi vururum"
    Kadir Mısıroğlu'na veda
    Kadir Mısıroğlu'na veda
    AK Partili Yasin Aktay: Ölüm tehditleri alıyorum
    AK Partili Yasin Aktay: Ölüm tehditleri alıyorum

    Günün Karikatürü

    08 Mayıs 2019
    PKK'nın siyasi kolu HDP, İstanbul kararını açıkladı
    PKK'nın siyasi kolu HDP, İstanbul kararını açıkladı
    ABD Gazetesi: Türkiye'de kargaşa olacak
    ABD Gazetesi: Türkiye'de kargaşa olacak