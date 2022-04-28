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Gündem Dışişleri Bakanlığı’ndan Afganistan’a başsağlığı mesajı
Gündem

Dışişleri Bakanlığı’ndan Afganistan’a başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan’ın Mezar-ı Şerif kentinde iki aracı hedef alan terör saldırısı sonucu hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Yeniakit Publisher
2022-04-28 22:20:00 -
Dışişleri Bakanlığı’ndan Afganistan’a başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan’ın Mezar-ı Şerif kentinde iki aracı hedef alan terör saldırısı sonucu hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Afganistan’ın Mezar-ı Şerif kentinde bugün (28 Nisan) iki aracı hedef alan patlamalarda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı büyük bir üzüntüyle öğrenilmiştir. Afganistan’da son dönemde yoğunlaşan bu insanlık dışı terör saldırılarını en güçlü şekilde kınıyor, faillerinin adalet önünde hesap vermelerini ve benzer eylemlerin tekerrürünün önlenmesi için gereken tüm tedbirlerin alınmasını bekliyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınları ile kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz” denildi.

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