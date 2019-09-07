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Dışişleri Bakanlığı’ndan ABD’nin seyahat uyarısına tepki

Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin seyahat uyarısına tepki vererek, Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki şehirlere yönelik tespit ve değerlendirmelerin gerçekleri yansıtmadığını açıkladı.

07 Eylül 2019 Cumartesi 13:38
Dışişleri Bakanlığı’ndan ABD’nin seyahat uyarısına tepki

Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin seyahat uyarısına tepki vererek, Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki şehirlere yönelik tespit ve değerlendirmelerin gerçekleri yansıtmadığını açıkladı.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanlığı’nın ülkemize yönelik olarak yayımladığı son seyahat uyarısında genel olarak ülkemizin güvenlik koşullarının güçlü olmasına bağlı olumlu değerlendirmelerde bulunulmakla birlikte, Doğu ve Güneydoğu bölgemizdeki şehirlerimize yönelik tespit ve değerlendirmeler gerçekleri yansıtmamaktadır. Türkiye’nin terörle mücadelesini anlamaktan uzak olan bu yaklaşımlar, hükümetimizin bu yöndeki kararlılığını sekteye uğratamayacaktır" denildi.


"Bir seyahat uyarısının maksat ve mahiyetini aşan ifadeler içeren bu açıklamanın iyi niyetle kaleme alındığını söylemek mümkün değildir" ifadesi kullanılan açıklama şöyle devam etti:


"Sözkonusu açıklamada, ülkemizdeki güvenlik ortamını doğru şekilde yansıtmayan iddialar tekrarlanmakta, bir tehdit ve güvenlik açığı olduğu yönündeasılsız unsurlara yer verilmektedir.


Türkiye’nin her şehrinde vatandaşlarımız ve ev sahipliği yaptığımız misafirlerimiz huzur ve güven içerisinde yaşamaktadır.


Öte yandan, seçilmiş olmak terörü ve terör örgütlerini destekleme özgürlüğüne sahip olmak demek değildir. Ülkemiz terörle etkin şekilde mücadele etmeye kararlıdır. Terörü destekleyenlere karşı hukuki ve meşru zeminde aldığımız tedbirler de ülkemizin bu tehditle kararlı mücadelesinin tezahürüdür.


ABD makamlarını ideolojik yaklaşımdan vazgeçerek ülkemizin gerçeklerini referans almaya, aklıselim ve mantıktan uzak bu değerlendirmeyi düzeltmeye davet ediyoruz".

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 13:38
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