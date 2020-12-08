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Gündem Dışişleri Bakanlığı son dakika yeni büyükelçilik atama listesi
Gündem

Dışişleri Bakanlığı son dakika yeni büyükelçilik atama listesi

Son dakika haberi: 51 ülkenin başkentine ve 3 daimi temsilciliğe yeni büyükelçiler atandı. Dışişleri Bakanlığı yeni büyükelçilik atama listesi merak ediliyor. İşte Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun tebliğ etti yeni büyükelçiler listesi...

Yeniakit Publisher
2020-12-08 18:06:00 -
Dışişleri Bakanlığı son dakika yeni büyükelçilik atama listesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bazı büyükelçilerin yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği görevine, Tokyo Büyükelçisi Murat Mercan getirildi.Buna göre, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Türkiye'nin Tanzanya'daki Darüsselam Büyükelçiliği görevine getirilirken, Cihad Erginay'a Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği, Ahmet Başar Şen'e Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği, Hatun Demirer'e Türkiye'nin AGİT Nezdindeki Daimi Temsilciliği, Ahmet Demirok'a Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği görevleri verildi.

Dışişleri Bakanlığı yeni büyükelçilik atama listesi

ABD Washington Büyükelçiliği Hasan Murat Mercan

Afganistan Kabil Büyükelçiliği Cihad Erginay

Almanya Berlin Büyükelçiliği Ahmet Başar Şen

Avusturya AGİT Daimi Temsilciliği Hatun Demirer

Azerbaycan Bakü Büyükelçiliği Ahmet Demirok

Bahreyn Manama Büyükelçiliği Esin Çakıl

BAE Abu Dabi Büyükelçiliği Tugay Tunçer

Bosna-Hersek Saraybosna Büyükelçiliği Sadık Babür Girgin

Brunei Darüsselam Bandar Seri Begavan Büyükelçiliği Hamit Ersoy

Burkina Faso Vagadugu Büyükelçiliği Nilgün Erdem Arı

Eritre Asmara Büyükelçiliği Mehmet Selim Kartal

Fas Rabat Büyükelçiliği Adnan Keçeci

Fransa Paris Büyükelçiliği Refik Ali Onaner

Fransa OECD Daimi Temsilciliği Kerem Alkin

Gine Konakri Büyükelçiliği Volkan Türk Vural

Güney Afrika Pretorya Büyükelçiliği Ayşegül Kandaş

Güney Sudan Juba Büyükelçiliği Erdem Mutaf

Hindistan Yeni Delhi Büyükelçiliği Fırat Sunel

Irak Bağdat Büyükelçiliği Ali Rıza Güney

İrlanda Dublin Büyükelçiliği Mehmet Hakan Olcay

İspanya Madrid Büyükelçiliği Burak Akçapar

İsviçre DTÖ Daimi Temsilciliği Alparslan Acarsoy

İsviçre Bern Büyükelçiliği Emine Ece Özbayoğlu Acarsoy

İtalya Roma Büyükelçiliği Ömer Gücük

Japonya Tokyo Büyükelçiliği Korkut Güngen

Kamerun Yaounde Büyükelçiliği Volkan Işıkcı

Kırgızistan Bişkek Büyükelçiliği Ahmet Sadık Doğan

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Kinşasa Büyükelçiliği Mehmet Munis Dirik

Küba Havana Büyükelçiliği Vehbi Esgel Etensel

Libya Trablus Büyükelçiliği Kenan Yılmaz

Lübnan Beyrut Büyükelçiliği Ali Barış Ulusoy

Moğolistan Ulanbator Büyükelçiliği Zafer Ateş

Mozambik Maputo Büyükelçiliği Hüseyin Avni Aksoy

Myanmar Nepido Büyükelçiliği Ali Sait Akın

Nijerya Abuja Büyükelçiliği Hidayet Bayraktar

Özbekistan Taşkent Büyükelçiliği Olgan Bekar

Panama Panama Büyükelçiliği Lebibe Gülhan Ulutekin

Paraguay Asuncion Büyükelçiliği Serhat Aksen

Polonya Varşova Büyükelçiliği Cengiz Kamil Fırat

Sırbistan Belgrad Büyükelçiliği Hami Aksoy

Sierre Leone Freetown Büyükelçiliği Sibel Erkan

Singapur Singapur Büyükelçiliği Mehmet Burçin Gönenli

Slovakya Bratislava Büyükelçiliği Yunus Demirer

Slovenya Lübliyana Büyükelçiliği Aylin Taşhan

Suudi Arabistan Riyad Büyükelçiliği Fatih Ulusoy

Tacikistan Duşanbe Büyükelçiliği Emre Zeki Karagöl

Tanzanya Darüsselam Büyükelçiliği Mehmet Güllüoğlu

Tayland Bangkok Büyükelçiliği Serap Ersoy

Togo Lome Büyükelçiliği Esra Demir

Tunus Tunus Büyükelçiliği Çağlar Fahri Çakıralp

Uruguay Montevideo Büyükelçiliği Hüseyin Müftüoğlu

Yemen Sana Büyükelçiliği Mustafa Pulat

Yeni Zelanda Wellington Büyükelçiliği Fatma Ömür Ünsay

Zambiya Lusaka Büyükelçiliği İstem Cırcıroğlu

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