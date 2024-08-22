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Gündem Dışişleri Bakanlığı: AB fonlarının vakıf ve derneklere gönderildiği iddiaları doğru değil
Gündem

Dışişleri Bakanlığı: AB fonlarının vakıf ve derneklere gönderildiği iddiaları doğru değil

Yeniakit Publisher
2024-08-22 15:18:00 -
Dışişleri Bakanlığı: AB fonlarının vakıf ve derneklere gönderildiği iddiaları doğru değil

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) fonlarının Türkiye Ulusal Ajansı tarafından belli vakıf ve derneklere tahsis edildiği yönündeki iddiaların gerçeğini yansıtmadığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, bazı yayın organlarında yer alan AB fonlarının Türkiye Ulusal Ajansı tarafından belli vakıf ve derneklere tahsis edildiği yönündeki iddiaları yalanladı.

Türkiye Ulusal Ajansı'nın 2004 yılından bu yana vatandaşlara yurt dışında eğitim, staj ve gönüllülük gibi yollarla bireysel ve mesleki gelişim imkânı sağlamadığı aktarılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Ajans üzerinden kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının yurt dışındaki ortakları ile iş birliği içinde ürettikleri projelere hibe desteği sunulmaktadır. Bu çerçevede 2004 yılından bu yana 39 binden fazla projeye hibe tahsis edilmiş ve 630 binden fazla vatandaşımıza yurt dışında bireysel ve mesleki gelişim fırsatı sağlanmıştır. Türkiye Ulusal Ajansı tarafından Erasmus+ Programı kapsamında tahsis edilen fonların yaklaşık yüzde 46'sı üniversitelerimiz, yüzde 23'ü meslek liselerimiz, yüzde 15'i okullarımız, yüzde 11'i gençlik kuruluşları ve yüzde 5'i ise yetişkin eğitimi ile ilgili kuruluşlarımız tarafından kullanılmaktadır. Türkiye Ulusal Ajansı'na sunulan tüm başvurular Ajans dışından bağımsız uzmanlar tarafından değerlendirilmekte ve hibe almaya hak kazanan projeler bu uzmanlar tarafından tespit edilmektedir. Destek sağlanan tüm çalışmalar ise Avrupa Komisyonu'nun yayımladığı kurallara uygun şekilde ve Avrupa Komisyonu'nun denetiminde hayata geçirilmektedir."

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