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Aktüel Dışişleri Bakanı Sözcüsü Aksoy'dan Yunanistan Dışişleri Bakanının Türkiye hakkındaki sözlerine tepki:
Aktüel

Dışişleri Bakanı Sözcüsü Aksoy'dan Yunanistan Dışişleri Bakanının Türkiye hakkındaki sözlerine tepki:

"Ermenistan ziyaretinde ülkemiz hakkında sarf ettiği sözler ve iddialar, Yunanistan’ın Türkiye’yle ilişkilerinde iyi komşuluk, diyalog ve iş birliği yerine gerginlik ve tırmandırma politikasını tercih ettiğinin yeni bir kanıtıdır"

Yeniakit Publisher
2020-10-16 23:08:20 -
Dışişleri Bakanı Sözcüsü Aksoy'dan Yunanistan Dışişleri Bakanının Türkiye hakkındaki sözlerine tepki:

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Ermenistan ziyaretinde Türkiye'ye yönelik sarf ettiği sözlere ve iddialara tepki gösterdi.

Sözcü Aksoy, Yunan Dışişleri Bakanı Dendias'ın Ermenistan'daki ifadeleri hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.

Aksoy, "Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın Ermenistan ziyaretinde ülkemiz hakkında sarf ettiği sözler ve iddialar, Yunanistan’ın Türkiye’yle ilişkilerinde iyi komşuluk, diyalog ve iş birliği yerine gerginlik ve tırmandırma politikasını tercih ettiğinin yeni bir kanıtıdır." ifadesini kullandı.

Bu iddiaların tarihi gerçeklerin üstünü kapatamayacağını vurgulayan Aksoy, "Yunanistan’ın Anadolu’da yaptığı mezalimi ve bunun için tazminat ödemeye mahkûm olduğunu unutmaması, tarihi doğru okuması, 'megali idea'dan ve Türk düşmanlığından vazgeçmesi gerekir." değerlendirmesini yaptı.

Aksoy, bölgedeki tüm sorunların çözümünün ortak paydasının "Türkiye", sorunları yaratanı veya yaratanların destekçisinin ise "Yunanistan" olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Suriye’de zalim Esad rejimini, Libya’da darbeci Hafter’i, Yukarı Karabağ’da işgalci Ermenistan’ı destekleyen, Türkiye’ye karşı faaliyet gösteren PKK, PYD, FETÖ dahil tüm terör örgütlerine kapılarını açan, Ege’yi göçmenlerin mezarı haline getiren, Ege ve Akdeniz’de yayılmacı politikalar izleyen Yunanistan’dır. Yunanistan Dışişleri Bakanının, Yukarı Karabağ ve çevreleyen yedi bölgede kimin işgalci, kimin mağdur olduğunu da ayırt etmesi ve uluslararası toplumu, Ermenistan’ın, işgal ettiği Azerbaycan topraklarından derhal, tamamen ve koşulsuz çekilmesine hükmeden BM Güvenlik Konseyi Kararlarına rağmen 28 yıldır süren yasadışı işgalini kınamaya da davet etmesi gerekir."

Aksoy, Yunanistan'ın bu politikaları terk etmesi ve Türkiye’yi, bölgenin ve dünyanın gerçeklerini iyi okuması gerektiğini vurguladı.

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