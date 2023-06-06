  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Yunanistan'la ilk temas!
Siyaset

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Yunanistan'la ilk temas!

Yeniakit Publisher
2023-06-06 22:42:00 - 2023-06-06 22:46:18
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Yunanistan'la ilk temas!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunan mevkidaşı Vassilis Kaskarelis ile görüştü. Telefon görüşmesinde göç konusu ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Vassilis Kaskarelis ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Fidan, Yunan mevkidaşı Kaskarelis ile telefonda görüştü.

Görüşmede, düzensiz göç konusunun da ele alındığı öğrenildi.

Hakan Fidan'la ilgili bomba detay! Bu, pek çok kişinin dikkatinden kaçtı
Hakan Fidan'la ilgili bomba detay! Bu, pek çok kişinin dikkatinden kaçtı

Medya

Hakan Fidan'la ilgili bomba detay! Bu, pek çok kişinin dikkatinden kaçtı
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hande Fırat, Hakan Fidan’la ilgili o önemli bilgiyi açıkladı! "Kuvvetle muhtemel..." deyip bombayı patlattı
Hande Fırat, Hakan Fidan’la ilgili o önemli bilgiyi açıkladı! "Kuvvetle muhtemel..." deyip bombayı patlattı

Medya

Hande Fırat, Hakan Fidan’la ilgili o önemli bilgiyi açıkladı! "Kuvvetle muhtemel..." deyip bombayı patlattı

İsrail'den flaş "Hakan Fidan" hamlesi! Apar topar bunu yaptılar
İsrail'den flaş "Hakan Fidan" hamlesi! Apar topar bunu yaptılar

Gündem

İsrail'den flaş "Hakan Fidan" hamlesi! Apar topar bunu yaptılar

Abdullah Ağar, Hakan Fidan'la ilgili şok gerçeği açıkladı! Öyle bir şey yapmış ki, felaketin kıyısından dönmüşüz
Abdullah Ağar, Hakan Fidan'la ilgili şok gerçeği açıkladı! Öyle bir şey yapmış ki, felaketin kıyısından dönmüşüz

Gündem

Abdullah Ağar, Hakan Fidan'la ilgili şok gerçeği açıkladı! Öyle bir şey yapmış ki, felaketin kıyısından dönmüşüz

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23