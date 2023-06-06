Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Yunanistan'la ilk temas!
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunan mevkidaşı Vassilis Kaskarelis ile görüştü. Telefon görüşmesinde göç konusu ele alındı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Vassilis Kaskarelis ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanı Fidan, Yunan mevkidaşı Kaskarelis ile telefonda görüştü.
Görüşmede, düzensiz göç konusunun da ele alındığı öğrenildi.
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