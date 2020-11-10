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Aktüel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan FKO Genel Sekreteri Ureykat için taziye mesajı
Aktüel

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan FKO Genel Sekreteri Ureykat için taziye mesajı

Yeniakit Publisher
2020-11-10 17:48:35 -
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan FKO Genel Sekreteri Ureykat için taziye mesajı

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat'ın vefatı nedeniyle Filistin halkına taziyelerini sundu.

Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Çavuşoğlu, "Hayatını Filistin halkının onurlu özgürlük mücadelesine ve bağımsız Filistin devletinin kurulmasına adamış, diplomat ve siyasetçi Saib Ureykat'ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Filistin halkına en derin taziyelerimizi sunuyorum." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin, haklı davasında Filistinli kardeşlerinin yanında olduğunun altını çizdi.

ABD'de 2017'de akciğer nakli yapılan Ureykat’ın 8 Ekim'deki Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı. Ureykat, durumunun ağırlaşması üzerine 23 Ekim'de işgal altındaki Batı Şeria'nın Eriha kentindeki evinden İsrail'e ait Batı Kudüs'teki Hadasah Hastanesine nakledilmişti. Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi Fetih'ten yapılan yazılı açıklamada, Ureykat'ın tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği belirtilmişti.


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