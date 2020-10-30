  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na mevkidaşlarından destek telefonu
Aktüel

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na mevkidaşlarından destek telefonu

Yeniakit Publisher
2020-10-30 19:56:49 -
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na mevkidaşlarından destek telefonu

ANKARA (AA) - İzmir'deki deprem nedeniyle birçok ülkeden mevkidaşı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na geçmiş olsun dileklerini iletti, destek mesajı verdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Hırvatistan Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Gordon Grlic Radman, Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanı Meliza Haradinaj-Stublle, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Gürcistan Dışişleri Bakanı Davit Zalkaliani, Kanada Dışişleri Bakanı François-Philippe Champagne ve İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanı Arancha Gonzalez Laya telefonla Çavuşoğlu'nu aradı.

Geçmiş olsun dileklerini ileten dışişleri bakanları, yardıma hazır olduklarını bildirdi.

Öte yandan, Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un "Türkiye'nin İzmir şehrinde meydana gelen deprem haberi bizi çok üzdü. Bu zor günde Can Kardeşimizin yanında olduğumuzu bildiririz. Geçmiş olsun, dualarımız sizinle!" mesajına, "Değerli kardeşim Ceyhun, Can Azerbaycan’ın bu zor günümüzde yanımızda olmasıyla yüreğimiz az da olsa soğudu. Allah tekrarı ve beterinden saklasın. Bir Millet İki Devlet." ifadeleriyle teşekkür etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ege'de şiddeti deprem! İstanbul ve İzmir'de de hissedildi
Gündem

Ege'de şiddeti deprem! İstanbul ve İzmir'de de hissedildi

Merkez üssünün Ege Denizi olduğu belirtilen şiddetli bir deprem meydana geldi. Deprem İzmir ve İstanbul'da hissedildi. Kandilli Rsathanesi, ..
“2023’ü hedeflediğimiz birçok mega proje var”
Ekonomi

“2023’ü hedeflediğimiz birçok mega proje var”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, doğal gazda ve enerjide bölgenin ticaret merkezi olma doğrultusunda çalışmalar yürüttüklerini..
Merkez Bankası'ndan yeni adım
Ekonomi

Merkez Bankası'ndan yeni adım

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul Repo Piyasasında fonlama yapmayacak. Merkez Bankası tarafından BIST Repo-Ters Repo Pazarı'..
Satılık 2010 model BMW 320
Satılık 2010 model BMW 320

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay