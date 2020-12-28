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Aktüel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Zambiyalı mevkidaşıyla bir araya geldi
Aktüel

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Zambiyalı mevkidaşıyla bir araya geldi

Yeniakit Publisher
2020-12-28 21:03:14 -
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Zambiyalı mevkidaşıyla bir araya geldi

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Zambiya Dışişleri Bakanı Joseph Malanji ile görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Zambiyalı mevkidaşıyla Bakanlıkta bir araya geldi.

Twitter hesabından görüşmeye ilişkin açıklamada bulunan Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanı Edgar Chagwa Lungu'dan Cumhurbaşkanımız @RTErdogan'a özel mesaj getiren dost #Zambiya’nın Dışişleri Bakanı Joseph Malanji'yle ikili ilişkilerimizi ele aldık. İş birliğimizi her alanda ilerleteceğiz." ifadesini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Öte yandan Çavuşoğlu, Yemen'de hükümetin kurulmasının ardından göreve başlayan Dışişleri Bakanı Ahmed Awad bin Mubarak ile telefonda görüştü. Çavuşoğlu, yeni görevi dolayısıyla Mubarak'ı tebrik etti.

Yemen'de, 18 Aralık'ta yönetim ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK) arasında imzalanan Riyad Anlaşması çerçevesinde 24 bakandan oluşan yeni hükümet kurulmuştu.


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