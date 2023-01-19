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Siyaset Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Washington’da iş dünyası temsilcileriyle buluştu
Siyaset

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Washington’da iş dünyası temsilcileriyle buluştu

Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması kapsamında ABD’nin başkenti Washington DC’de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu akademisyenler, kanaat önderleri ve iş dünyasının temsilcileri ile bir araya geldi.

Yeniakit Publisher
2023-01-19 06:41:00 -
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Washington’da iş dünyası temsilcileriyle buluştu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu resmi temasları kapsamında geldiği ABD'de gerçekleştirdiği buluşmaya istinaden sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Washington’daki programımıza farklı düşünce kuruluşlarından akademisyenler, kanaat önderleri ve iş dünyasının temsilcileriyle bir araya gelerek devam ettik." ifadelerine yer verdi.

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