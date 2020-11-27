Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suudi mevkidaşı Farhan ile görüştü

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan, Nijer Cumhurbaşkanı Issoufou Mahamadou, Maldivler Dışişleri Bakanı Abdulla Shahid ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 47. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda Suudi mevkidaşı Farhan ile samimi bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtti.

Türkiye'nin Suudi Arabistan ile olan ilişkilere önem verdiğini anlatan Çavuşoğlu, "Güçlü bir Türkiye-Suudi Arabistan ortaklığı yalnızca ülkelerimiz için değil, tüm bölgemiz için faydalı olacak." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Nijer Cumhurbaşkanı Issoufou Mahamadou ile görüşmesine ilişkin yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ilettiğini kaydetti.

Nijer Cumhurbaşkanını, İİT Dönem Başkanlığı için bir kez daha tebrik ettiğini aktaran Çavuşoğlu, "Nijer'le savunma, sağlık, eğitim, madencilik başta olmak üzere iş birliğimizi her alanda geliştireceğiz." mesajını paylaştı.

Çavuşoğlu, Maldivler Dışişleri Bakanı Shahid ile gerçekleştirdiği görüşmeyle ilgili paylaşımında ise iki ülke arasında ekonomi, ticaret, tarım ve eğitim alanları başta olmak üzere iş birliğinin her alanda geliştirileceğine işaret ederek, "THY'nin Male'ye başlattığı uçuşlar ülkelerimiz arasındaki turizme önemli katkılar sağlayacak." ifadesine yer verdi.



