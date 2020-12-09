Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Paris Saint Germain maçında sahadan çekilen Medipol Başakşehir'e destek verdi
ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Paris Saint Germain (PSG) maçında dördüncü hakemin ırkçı söylemi nedeniyle sahadan çekilen Medipol Başakşehir'e destek verdi.
Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İnsanlık suçu olan ırkçılığa karşı Başakşehir Futbol Kulübü'nün onurlu duruşunu destekliyoruz. No to Racism (Irkçılığa Hayır)" ifadelerini kullandı.
Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu altıncı haftasında, Paris Saint Germain ile dün deplasmanda oynadığı maçta, dördüncü hakemin, yardımcı antrenör Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunduğu gerekçesiyle sahadan çekilerek, soyunma odasına gitmişti.