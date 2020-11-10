Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kırgız mevkidaşıyla ortak basın toplantısında konuştu: (2)

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye Maarif Vakfının (TMV) Kırgızistan'da okullar açarak bu ülkedeki eğitime katkı sağlayacağını bildirdi.



Bakan Çavuşoğlu, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev ile Bakanlıkta yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Çavuşoğlu, mevkidaşı Kazakbayev'in Türkiye'ye yabancı olmayan, Türkiye'yi seven bir bakan ve siyasetçi olduğunu belirterek "Dost ve kardeş Kırgızistan'da 4 Ekim'de parlamento seçimleri olmuştu. Seçimlerden sonraki gelişmeleri yakından takip ettik. Tek temennimiz, bir an önce kardeş Kırgızistan'da tekrar istikrarın tesis edilmesiydi. Geçiş hükümetiyle birlikte bu istikrarın tesis edilmesinden dolayı büyük mutluluk duyuyoruz." diye konuştu.



Kırgız halkının sağduyusu, şu andaki başbakan ve yöneticilerin dirayetli duruşuyla ülkede istikrarın sağlandığını söyleyen Çavuşoğlu, Kırgızistan'ın gelecekte düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimi, anayasa reformu, tekrar parlamento seçimlerinde de süreci başarılı bir şekilde yürüteceğine olan inancını dile getirdi.

- "Türkiye Maarif Vakfı Kırgızistan'daki eğitime katkı sağlayacak"



Çavuşoğlu, Kırgızistan ile TMV arasında imzalanan anlaşmaya işaret ederek "Maarif Vakfı Kırgızistan'da okullar açarak Kırgızistan'daki eğitime katkı sağlayacak." dedi.



Türkiye'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde de kardeş Kırgız halkının yanında olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Toplantımızda hangi ürünler konusunda ihtiyaç var, bunları çalıştık. Liste hazır. Gerek TİKA olarak gerekse Sağlık Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı koordinasyonunda kardeş Kırgızistan'a ilave tıbbi malzeme yardımlarını inşallah en kısa zamanda ulaştıracağız." diye konuştu.



- Ekonomik ilişkiler



Geçen yıl ikili ticaret hacminin yüzde 22 arttığını belirten Çavuşoğlu, "Hedefimiz ilk etapta 1 milyar dolar olduğu için önümüzdeki süreçte bu rakama ulaşmak için daha yoğun çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Türk firmaların Kırgızistan'da çok ciddi yatırımlarda bulunduğunu ve Kazakbayev'in Türkiye'deki temaslarında da yatırımcılarla görüşeceğini belirterek "Kendilerini dinleyecek, var olan sorunları da birlikte çözeceğiz. Böylelikle Kırgızistan'daki Türk yatırım miktarı daha da artacak. Biz bunu teşvik ediyoruz. Kardeş Kırgızistan'ın ekonomik kalkınmasına önem veriyoruz, öncelik veriyoruz. Geçtiğimiz dönemlerde maddi desteklerimizi, kredi desteklerimizi de iletmiştik." değerlendirmesinde bulundu.



Bakan Çavuşoğlu, TİKA'nın en çok proje ürettiği ve hayata geçirdiği ülkelerin başında Kırgızistan'ın geldiğini de vurguladı.

- "Kısa süre içinde Türk Konseyi rüşdünü ispatladı"

Çavuşoğlu, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyine (Türk Konseyi) ilginin her geçen gün arttığının altını çizerek teşkilatın, daha görünür ve etkili hale geldiğini, başka birçok uluslararası bölgesel örgüt ve ülkenin, Türk Konseyine gözlemci olmak ve statü elde etmek istediğini vurguladı.

Gelen taleplerin kriterlerinin ve statüsünün belirlenmesi gerektiğini belirten Çavuşoğlu, bu konuda sekretaryanın görevlendirildiğini ve bir çalışmanın yapıldığını anlattı.

Çavuşoğlu, sonrasında dışişleri bakanlarının bir araya gelerek taleplerin, bu kriterler çerçevesinde birlikte değerlendirileceğini kaydetti.

Bakan Çavuşoğlu, "Rusya, Ukrayna dahil bölge ülkeleri ve ötesinde çok ciddi talepler var. Bununla da gerçekten gurur duyuyoruz çünkü kısa süre içinde Türk Konseyi rüşdünü ispatladı." değerlendirmesinde bulundu.

Mevkidaşıyla görüşmesinde bölgesel konuları da ele aldıklarını belirten Çavuşoğlu, "Türk Konseyi olarak Azerbaycan'a verilen destekten memnunuz ama kardeş ülkeler olarak, biz Türk dünyası olarak haklı davamızda dayanışmamızı daha güçlü göstermemiz gerekiyor." dedi.



- "FETÖ tehlikesini ABD içinde FBI da görmeye başladı"

Çavuşoğlu, ABD'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) bağlı bir okulun, ihaleye fesat karıştırma suçundan 4,5 milyon dolar ceza almasına ilişkin bir soruya, FETÖ'nün, bulunduğu tüm ülkeler için tehdit ve tehlike olduğunu, bunu tüm ülkelere anlatmaya çalıştıklarını söyledi.

FETÖ'nün bir terör örgütü olduğuna ve bu örgütü kullananların bulunduğuna işaret eden Çavuşoğlu, "Bu tehlikeyi ABD içinde FBI da görmeye başladı, Amerikan yetkililer de görmeye başladı, ABD için de tehdittir." diye konuştu.

Çavuşoğlu, FBI'ın bu konuya ilişkin daha önce soruşturmalar başlattığını anımsatarak şunları söyledi:

"Şimdi bu soruşturmalar neticesinde FETÖ'nün karanlık yüzünü görmeye başladığını Amerikan kurumları bize söylüyor. Buraya kadar geldiler. Büyükelçiliğimize gidiyorlar. Ne kadar karanlık bir yapı. İnsanı ve teknolojiyi nasıl kullandıkları. Vergi kaçakçılığından vize kaçakçılığına kadar illegal faaliyetleri ve oradaki okullardaki usulsüzlükler." dedi.

Çavuşoğlu, ABD Adalet Bakanlığının da söz konusu okula, usulsüzlükler dolayısıyla 4,5 milyon dolar ceza verdiğini bildirdi.

Toplantı kapsamında, iki ülke arasında, "Kırgız Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığı ile Türkiye Maarif Vakfı arasında Kırgız Cumhuriyeti'nde Özel Eğitim Kurumlarının Açılması ve İşletilmesine İlişkin Anlaşma" imzalandı.

(Bitti)

