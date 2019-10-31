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Siyaset

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres ile görüştü.

2019-10-31 07:42:00 -
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın yapılacak "6. İstanbul Arabuluculuk Konferansı"na katılmak üzere İstanbul'da bulunan Antonio Guterres ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından Twitter'dan yaptığı paylaşımda Çavuşoğlu, "Guterres ile Suriye, Filistin ve Kıbrıs meselelerine ilişkin son gelişmeler başta olmak üzere bölgesel ve küresel gelişmeleri değerlendirdik. BM ile aramızdaki iş birliği projeleri hakkında görüş alışverişinde bulunduk." ifadesini kullandı.

 

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