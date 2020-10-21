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Aktüel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov'la Dağlık Karabağ'daki durumu görüştü
Aktüel

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov'la Dağlık Karabağ'daki durumu görüştü

Yeniakit Publisher
2020-10-21 22:31:37 -
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov'la Dağlık Karabağ'daki durumu görüştü

BAKÜ (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov'la Dağlık Karabağ'daki durumu görüştü.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Çavuşoğlu ve Bayramov telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu ve Bayramov, Dağlık Karabağ'daki son durumla ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Bakanlar, bölgede sürdürülebilir barışın sağlanması için Azerbaycan topraklarının işgalden kurtarılması gerektiğinin önemine vurgu yaptı.

Bayramov bugün Moskova'da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la bir araya gelerek Dağlık Karabağ'daki gelişmeleri görüşmüştü.

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