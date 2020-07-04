Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: "Sırbistan'ın Sancak Bölgesi'nde Kovid-19'la mücadele eden soydaşlarımızın da yanındayız"

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen ülkelerden Sırbistan'a Türkiye'nin tıbbi yardımını taşıyan askeri uçağın bu ülkeye ulaştığını belirterek, Sancak Bölgesi'nde Kovid-19'la mücadele eden soydaşların da yanında olduklarını bildirdi.

Kıran, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Kovid-19'la mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemelerini taşıyan uçağımız Sırbistan'a ulaştı. Sancak Bölgesi'nde koronavirüs salgınıyla zor şartlarda mücadele eden soydaşlarımızın da yanındayız, yalnız bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine Türkiye, Kovid-19'la mücadelesine destek amacıyla Sırbistan'a ikinci kez maske, yerli solunum cihazı, siperlik, koruyucu tulum ve gözlük gönderdi.

- Sancak bölgesine yardım eli uzatılacak



Başta bölgenin en büyük şehri Novi Pazar olmak üzere Sancak'taki durumun kötüleşmesi üzerine Boşnak Ulusal Konseyi (BNV) Başkanı Jasmina Curic, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup göndererek yardım talep etmişti.



Sağlık personelinin yetersiz olduğu ve yeni Kovid-19 vakalarının her geçen gün arttığı bölgeden gelen yardım çağrısına kayıtsız kalmayan Türkiye, bu kapsamda özellikle ciddi sıkıntıların yaşandığı ve imkanların kısıtlı olduğu Sırbistan'ın Sancak bölgesine yardım elini uzattı.



Türkiye, Kovid-19'la mücadeleye destek amacıyla, arasında Sırbistan'ın da bulunduğu 5 Balkan ülkesine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 8 Nisan 2020'de tıbbi yardım malzemesi göndermişti.