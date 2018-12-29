Dışı seni, içi beni yakar!



Bütün ülke; dağ-taş, ister müstakil ev, ister villa, ister yazlık deyin; büyük hevesle alınmış, sonra da üzerine satılık ilanı konup, boşaltılmış yapılarla dolu..

Hani meşhur laftır: “Sen bir garip ademsin, nene gerek sütlü badem!” Ya da benzerlerini hatırlayın. “Alım ve geçim” gücü orantısızlığından, daha doğrusu “hesapsızlıktan” sahiplerinin canını yakmış yüzbinlerce konut var. Bunların kimine villa, kimine yazlık, kimine müstakil ev diyebilirsiniz. Sahipleri tarafından bir-iki denendikten sonra yükü ağır gelince satışa çıkarılmış, senelerdir alıcı bekleyen konutlar bunlar..

Kim istemez müstakil, bahçeli bir evde oturmayı.. Biz sayfamızda özellikle deprem riskine işaret ederek buna teşvikçi de olmaktayız. Fakat heveslenmek, imrenmek ve özenmekle alınan evlerde yaşamak, belirli bir maddi gücü gerektiriyor.

KİRADAN BETER

Çok mütevazi bile olsa böylesi gayrımenkuller, sahiplerinden “kiradan beter” beklenti içinde oluyor. Bahçesinin duvarından, çatısına, temeline varıncaya dek öylesine beklenmedik problemlerle karşılaşılıyor ki, bir süre sonra “Eee yetti artık!” dedirtiyor. Bir de ortaya çıkan sorunların gerilimleri var ki, insanı sağlığından eder!

Paran varsa, bu tür şeylerin üstesinden gelebilirsin ancak. Parayı verir onartır, paraya kıyar yaptırırsın. Kendine de dert edinmezsin.

Ama ya, halâ bunun borcunu ödeyeceğim diye uğraşıyorsanız!? Ve o da size durmadan, akarı, kokarı ile sorun çıkartıyorsa.. İşte o zaman durum, insanı canından bezdirici olabiliyor..

Olayın bir de şu tarafı var: eğer müstakil bir eviniz ve hatta mütevazi de olsa bir bahçesi varsa, artık o evin “kölesi gibi” olmakla karşı karşıya kalabilirsiniz. Temizlemesi de derttir haa, asla unutmayın. Hanıma yardımcı olmak, bir yardımcı hanım bulmakla falan da başedemezsiniz. Üzülürsünüz..

BIRAKMAYA ASLA GELMEZ

Apartman dairesine benzemez; kapısını çekip bir iki haftalığına kafanızı dinlemeye bile gidemezsiniz. Bir değişiklik yapmanıza eviniz asla izin vermez! Bahçedeki ağaçlar siz yokken, sulanmayacak ve kuruyacaktır. Bunu nasıl göze alırsınız! Mutlaka aile ferdlerinden birinin ev nöbetini üstlenmesi gerekir.

Müstakil evin, villan olacak da bahçenin bir köşesinde köpeğinizin yuvası bulunmayacak.. Hiç olmaz!. Siz istemeseniz, çoluk çocuk illa isteyecektir.

O hayvan da sizden bakım, ilgi bekler. Onu da haline bırakıp gidemezsiniz bir yerlere.. Yanınızda götüremezsiniz. Bırakırsınız içiniz rahat etmez. N’olacak? Bir de hayvanın vebali çıktı mı karşınıza..

İşte bunlar ve benzeri daha nice sorunları üstüste binince, o güzelim evler, yazlıklar, villalar başa dert oluyor. Ondan sonra haydi ver emlakçıya, satılırsa, satılsın! “Gel evimi al” deyince kimse bulunmaz. Bulunsa da verdiğini alamazsın, ölü eşek fiyatını önerirler..

BAŞINIZ DERDE GİRMESİN

Ee, n’olacak? Olacağı şu.. Bakın yaz aylarındayız. Tatile gittiğinizde, uzaktan görüp imrenirken, bir değil birkaç defa düşünün. Üstesinden gelip gelemiyeceğinizi, maddi manevi külfetini kaldırıp kaldıramıyacağınızı iyi tartın. Hevesinize kurban gitmeyin..