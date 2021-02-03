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Sağlık Disfaji ne demek? Disfaji belirtileri nelerdir?
Sağlık

Disfaji ne demek? Disfaji belirtileri nelerdir?

Yutkunma zorluğu veya tıpta bilinen adıyla disfaji, yutma bozukluğu demektir. Bu rahatsızlığın ortaya çıkma nedenlerine bağlı olarak belirtileri ve tedavi yöntemleri merak ediliyor. Peki, disfaji belirtileri nelerdir? Disfaji tedavi yöntemleri nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-02-03 22:41:00 -
Disfaji ne demek? Disfaji belirtileri nelerdir?

Yutkunma zorluğu veya tıpta bilinen adıyla disfaji, yutma bozukluğu demektir. Yutkunma zorluğu yaşayan bazı kişiler katı ya da sıvı fark etmeden belirli gıdaları yutmakta sorun yaşamaktadır.

Yutma işlemi ağız, dil, damak, yutak ve yemek borusunu içine alan organların çalışmalarıyla meydana gelen bir işlemdir. Bu organların herhangi birini veya birden fazlasını etkileyen hastalıkları olan her insanda yutma güçlüğü görülebilmektedir.

Alınan yiyecek ve içeceklerin ağızdan mideye inerken normalden daha fazla zaman ve çaba gerektirmesi durumuna disfaji ya da bilinen adıyla yutkunma güçlüğü veya yutma zorluğu denilmektedir.

Disfaji belirtileri nelerdir?

Disfaji rahatsızlığı olan kişilerin rahatsızlık belirtileri şu şekilde sıralanabilir; yutma sırasında ağrı oluşması, ağızda tükürük artışı, yiyeceklerin boğaza takılma hissi, midede ekşime, boğaz ve göğüste rahatsızlık hissi, yiyeceklerin geri gelmesi, besin ve mide asidinin boğazda birikmesi, ani görülen kilo kayıpları bu belirtiler arasındadır.

Disfaji tedavi yöntemleri nelerdir?

Eğer beyinden kaynaklı bir sebepten dolayı yutma zorluğu görülmekteyse bunu tedavi etmek çok mümkün olmamaktadır. Çünkü felçli kasların tekrar aktif hale gelmesi zor olacaktır. Bu hastalarda mide karın duvarı ile ağızlaştırılarak bu kapıdan hastanın beslenmesi sağlanmaktadır.

Eğer enfeksiyon nedeniyle meydana gelen disfaji ise antibiyotikler, ağız ve boğaz antiseptik gargara ve spreyleri kullanılır.

Bademcik şişmesine bağlı olarak yutma zorluğunun tedavisinde bademciklerin şişmesine sebep olan iltihabi durumun tedavisi ya da bademciklerin cerrahi olarak alınması gibi tedaviler uygulanmaktadır.

Eğer kas hastalıklarına bağlı olarak ortaya çıkıyorsa fizik tedavi ile yutkunma zorluğu engellenebilir.

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