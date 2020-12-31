Dış ticaret istatistikleri (2)

ANKARA (AA) - Türkiye'nin kasım ihracatında imalat sanayisinin payı yüzde 93,5'i bulurken, ithalatta ara mallarının payı yüzde 72,3 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında oluşturulan kasım ayına ilişkin dış ticaret istatistikleri açıklandı.

Buna göre, ekonomik faaliyetler incelendiğinde ihracatta, kasım ayında imalat sanayisinin payı yüzde yüzde 93,5, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 4,1, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,9 oldu.

Ocak-kasım döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayisinin payı yüzde 94,4, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,4, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,7 olarak hesaplandı.

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, kasımda ara mallarının payı yüzde 72,3, sermaye mallarının payı yüzde 14,8 ve tüketim mallarının payı yüzde 12,4 olarak kayıtlara geçti.

Ocak-kasım döneminde ise ara mallarının payı yüzde 74,5, sermaye mallarının payı yüzde 14,4 ve tüketim mallarının payı yüzde 10,9 oldu.

- Almanya ihracatta da ithalatta da ilk sırada

Söz konusu ayda ihracat yapılan ülkeler arasında ilk sırayı Almanya aldı. Bu ülkeye 1 milyar 515 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Almanya'yı sırasıyla 1 milyar 94 milyon dolarla Birleşik Krallık, 953 milyon dolarla Irak, 905 milyon dolarla ABD, 800 milyon dolarla İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 32,7'sini oluşturdu.

Ocak-kasım döneminde de ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 14 milyar 406 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla, 10 milyar 131 milyon dolarla Birleşik Krallık, 9 milyar 101 milyon dolarla ABD, 8 milyar 160 milyon dolarla Irak ve 7 milyar 228 milyon dolarla İtalya izledi. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 32,3'üne karşılık geldi.

Almanya, geçen ay ithalatta da ilk sırada yer aldı. Kasım ayında Almanya'dan yapılan ithalat 2 milyar 352 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla, 2 milyar 238 milyon dolarla Çin, 1 milyar 722 milyon dolarla Rusya, 1 milyar 570 milyon dolarla İsviçre, 952 milyon dolarla İtalya takip etti. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 41,8'ini oluşturdu.

Ocak-kasım döneminde ise ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Bu dönemde, Çin'den yapılan ithalat 20 milyar 538 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla, 19 milyar 321 milyon dolarla Almanya, 15 milyar 864 milyon dolarla Rusya, 10 milyar 670 milyon dolarla ABD ve 8 milyar 127 milyon dolarla İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 37,8'ini kapsadı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat kasımda bir önceki aya oranla yüzde 4,1 azalırken, ithalat yüzde 8,3 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise kasımda geçen yılın aynı ayına kıyasla ihracat değişmezken, ithalatta ise yüzde 15,9 artış hesaplandı.

Öte yandan yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ihracatı içindeki payı kasımda yüzde 3,3, ocak-kasım döneminde yüzde 3,4 olarak kayıtlara geçti.

Kasımda imalat sanayisi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 82,9, ocak-kasım döneminde ise yüzde 81,9 olarak belirlendi. Yüksek teknoloji ürünlerinin, imalat sanayisi ürünleri ithalatı içindeki payı kasımda yüzde 12, ocak-kasım döneminde yüzde 13,1 oldu.

- Özel Ticaret Sistemi verileri

Özel Ticaret Sistemi'ne (ÖTS) göre ihracat, kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 azalarak 15 milyar 311 milyon dolar, ithalat yüzde 11,9 artarak 19 milyar 849 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Kasımda dış ticaret açığı yüzde 99 artarak 2 milyar 280 milyon dolardan, 4 milyar 538 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Kasım'da yüzde 87,1 iken, bu dönemde yüzde 77,1'e geriledi.

ÖTS'ye göre ihracat, ocak-kasım döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,4 azalarak 143 milyar 625 milyon dolar, ithalat yüzde 2,6 artışla 188 milyar 380 milyon dolar oldu.

Ocak-kasım döneminde dış ticaret açığı yüzde 66,5 artarak 44 milyar 756 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı geçen yıl ocak-kasım döneminde yüzde 85,4 iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 76,2'ye düştü.

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