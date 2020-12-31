  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Dış ticaret istatistikleri (1)
Ekonomi

Dış ticaret istatistikleri (1)

Türkiye'nin ihracatı, kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 azalarak 16 milyar 94 milyon dolar, ithalatı yüzde 15,9 artarak 21 milyar 127 milyon dolar oldu - Dış ticaret açığı kasımda yüzde 153,5 yükselerek 5 milyar 33 milyon dolara ulaştı

Yeniakit Publisher
2020-12-31 10:28:14 -
Dış ticaret istatistikleri (1)

ANKARA (AA) - Türkiye'nin ihracatı, kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 azalarak 16 milyar 94 milyon dolar, ithalatı yüzde 15,9 artarak 21 milyar 127 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan kasım ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı.

Buna göre, Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında ihracat, kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 azalarak 16 milyar 94 milyon dolar, ithalat yüzde 15,9 artarak 21 milyar 127 milyon dolar oldu.

Dış ticaret açığı kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 153,5 yükselerek 5 milyar 33 milyon dolara ulaştı. İhracatın ithalatı karşılama oranı Kasım 2019'da yüzde 89,1 iken geçen ay yüzde 76,2'ye geriledi.

İhracat ocak-kasım döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,3 azalarak 151 milyar 670 milyon dolara düşerken, ithalat yüzde 3,5 artışla 197 milyar 14 milyon dolara ulaştı.

Dış ticaret açığı ocak-kasım döneminde yüzde 82,5 artışla 45 milyar 344 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Kasım 2019 döneminde yüzde 86,9 iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 77'ye geriledi.

- Enerji ve altın hariç dış ticaret

Kasım ayında enerji ürünleri ve altın hariç ihracat yüzde 1,6, ithalat yüzde 20,3 arttı.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, kasımda yüzde 1,6 artarak 15 milyar 441 milyon dolardan 15 milyar 682 milyon dolara yükseldi.

Kasım ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 20,3 artarak 13 milyar 318 milyon dolardan 16 milyar 20 milyon dolara çıktı.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı kasımda 338 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret hacmi yüzde 10,2 artarak 31 milyar 702 milyon dolar oldu. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 97,9 olarak kayıtlara geçti.

(Sürecek)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Volkswagen çekildi Mercedes, Türkiye bombasını patlattı!
Ekonomi

Volkswagen çekildi Mercedes, Türkiye bombasını patlattı!

Mercedes Benz çatı şirketi Daimler AG, ilk yazılım geliştirme üssü olan Daimler Mobility Global Tech-Hub'ı Türkiye'de açacak. Bilindiği üzer..
Türkiye fırtına gibi esti, dengeler değişti… 3 ülke arkasında! Panikleyip gizlice bölgeye gittiler
Dünya

Türkiye fırtına gibi esti, dengeler değişti… 3 ülke arkasında! Panikleyip gizlice bölgeye gittiler

Libya'da dengelerin Türkiye lehine değiştiğini gören darbeci Sisi, Trablus'a gizlice heyet gönderdi.
Pakistan'dan dev adım! Savaş uçaklarını alıp füzeleri ateşlediler
Dünya

Pakistan'dan dev adım! Savaş uçaklarını alıp füzeleri ateşlediler

Hindistan ile sınır hattında büyük bir kriz yaşayan Pakistan, Çin'den 14 adet savaş uçağı aldı. Pakistan yaşanan gelişmeyi 'Ülkemiz için dön..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay