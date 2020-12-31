Dış ticaret istatistikleri (1)

ANKARA (AA) - Türkiye'nin ihracatı, kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 azalarak 16 milyar 94 milyon dolar, ithalatı yüzde 15,9 artarak 21 milyar 127 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan kasım ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı.

Buna göre, Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında ihracat, kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 azalarak 16 milyar 94 milyon dolar, ithalat yüzde 15,9 artarak 21 milyar 127 milyon dolar oldu.

Dış ticaret açığı kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 153,5 yükselerek 5 milyar 33 milyon dolara ulaştı. İhracatın ithalatı karşılama oranı Kasım 2019'da yüzde 89,1 iken geçen ay yüzde 76,2'ye geriledi.

İhracat ocak-kasım döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,3 azalarak 151 milyar 670 milyon dolara düşerken, ithalat yüzde 3,5 artışla 197 milyar 14 milyon dolara ulaştı.

Dış ticaret açığı ocak-kasım döneminde yüzde 82,5 artışla 45 milyar 344 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Kasım 2019 döneminde yüzde 86,9 iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 77'ye geriledi.

- Enerji ve altın hariç dış ticaret

Kasım ayında enerji ürünleri ve altın hariç ihracat yüzde 1,6, ithalat yüzde 20,3 arttı.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, kasımda yüzde 1,6 artarak 15 milyar 441 milyon dolardan 15 milyar 682 milyon dolara yükseldi.

Kasım ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 20,3 artarak 13 milyar 318 milyon dolardan 16 milyar 20 milyon dolara çıktı.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı kasımda 338 milyon dolar olarak gerçekleşti.



Dış ticaret hacmi yüzde 10,2 artarak 31 milyar 702 milyon dolar oldu. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 97,9 olarak kayıtlara geçti.

(Sürecek)