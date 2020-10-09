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Ekonomi Dış ticaret endeksleri
Ekonomi

Dış ticaret endeksleri

Yeniakit Publisher
2020-10-09 10:34:15 -
Dış ticaret endeksleri

ANKARA (AA) - İhracat birim değer endeksi, ağustosta yıllık bazda yüzde 0,9 artarken, ithalat birim değer endeksi yüzde 3,5 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı.

Buna göre, ihracat birim değer endeksi ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 yükseldi. Endeks bu dönemde gıda, içecek ve tütünde yüzde 2,6, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,5 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 1,2 ve yakıtlarda yüzde 29,8 düştü.

İthalat birim değer endeksi ise ağustosta yıllık bazda yüzde 3,5 geriledi. Endeks, geçen yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 0,9 artarken, yakıtlarda yüzde 30,2, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 10,4, ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,6 azaldı.

- İhracat miktar endeksi

İhracat miktar endeksi ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 azaldı. Endeks bu dönemde, gıda, içecek ve tütünde yüzde 7 ve ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 5,3 artarken, yakıtlarda yüzde 50,5 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,5 geriledi.

İthalat miktar endeksi ise ağustosta 2019'un aynı ayına göre yüzde 24,7 yükseldi. Endeks, söz konusu dönemde gıda, içecek ve tütünde yüzde 7,9, yakıtlarda yüzde 12,2 azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 16,1 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 14,5 arttı.

- Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış veriler

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre temmuzda 165,6 olan ihracat miktar endeksi, yüzde 8,8 azalarak ağustosta 150,9'a düştü. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise Ağustos 2019'da 158,8 olan ihracat miktar endeksi yüzde 8,4 azalarak, bu yılın ağustos ayında 145,4 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre temmuzda 134 olan ithalat miktar endeksi, yüzde 6,6 artarak ağustosta 142,9 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre de Ağustos 2019'da 119,7 olan ithalat miktar endeksi, yüzde 18,2 artarak bu yılın ağustos ayında 141,5 olarak hesaplandı.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve geçen yıl ağustosta 103,5 olarak hesaplanan dış ticaret haddi, 4,8 puan artarak bu yılın ağustos ayında 108,3 oldu.

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