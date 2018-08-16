Diş taşlarından ve plaklardan doğal yollarla nasıl kurtuluruz?

PLAK NEDİR?

Plaklar dişlere, diş dolgularına, diş etlerine, dile, diş protezlerine ve kron üzerine tutunan yapışkan ve yumuşak bir bakteri tabakasıdır. Çok katmanlı plaklar, tükürükteki mevcut mineraller ile birleşerek sertleşir ve tartar olarak adlandırılan tabaka meydana gelir.Bu da yediğiniz gıdalardaki şeker ile beslenen bakteriler için bir üreme zemini oluşturur. Ayrıca, bu işlem sırasında oluşan asit diş minesini parçalar ve diş çürümesine neden olur. Bakteriler çeşitli periodontal (diş eti) sorunlara neden olan toksinler üretir.

PLAK NEDEN OLUŞUR?

Kötü ağız hijyeni, kötü fırçalama tekniği, sağlıksız gıdalar, kalıtım ve profesyonel bakım eksikliği gibi çeşitli faktörler plak birikiminekatkıda bulunur.

NASIL ÖNLENİR?

Plak ve tartar birikimini önlemenin anahtarı diş hijyeni ve bakımıdır. Dişlerinizi florlu diş macunu ile günde en az iki kez fırçalayın. Yuvarlak, cilalı kıllara sahip, yumuşak, naylon fırça kullanın. Fırçayı diş eti çizgisine karşı 45 derecelik bir açıyla tutun.Dişlerle beraber dilinizi de fırçalayın. Çünkü dildeki bakteriler plak birikimine neden olur. Dişlerinizi ve diş etlerinizi temizlemek için düzenli olarak diş ipi kullanın.Diş hijyenine ek olarak, plak ve tartarı temizlemek için bazı doğal ilaçları da kullanabilirsiniz. Düzenli olarak plak temizliği yapmak kalıcı diş çürüğünü önlemeye yardımcı olabilir.

PLAK VE TARTARI ORTADAN KALDIRMANIN YOLLARI NELERDİR?

ÇEKME YAĞ

Çekme yağ ağız sağlığını destekleyen bir asırlık bir uygulamadır ve diş plaklarının temizlenmesine yardımcı olur. Hindistan cevizi yağı, anti-inflamatuar ve antimikrobiyal etkilere sahiptir bu yağı çekip kullanabilirsiniz.2015 yılında Nijeryalı Medical Journal’da yayınlanan bir çalışma, çekme hindistan cevizi yağı, plak oluşumunu azaltmada etkili olduğunu düşündürmektedir.Ayrıca, diş etlerinin üzerine günlük birkaç damla hindistan cevizi yağı dökerek masaj yapabilirsiniz. Sıcak susam yağı ile de çekme yağ yapabilirsiniz

NASIL KULLANILMALI?

1 çorba kaşığı sızma hindistan cevizi yağını 15 ile 20 dakika boyunca ağzınızın içinde çevirin.

Bu yağla gargara yapın ve yutmadan tükürün.

Ardından her zamanki gibi dişlerinizi fırçalayın.

Yöntemi herhangi bir şey yemeden önce sabahları tekrarlayın.

KABARTMA TOZU

Ayrıca sodyum bikarbonat denilen kabartma tozu, plakları çıkarmak için etkili bir ev çözümdür. Kabartma tozu zararlı bakterilerin miktarını azaltarak ağız asitlerini nötralize eder. Aynı zamanda dişlerinizi beyazlatmaya yardımcı olur.

NASIL KULLANILMALI?

Islak diş fırçasının kıllarının üzerine küçük bir miktar kabartma tozu koyun ve onunla dişlerinizi fırçalayın. Ardından ılık su ile iyice ağzınızı ve dişlerinizi yıkayın.

Alternatif olarak, 2 çay kaşığı kabartma tozunu 1 çay kaşığı tuz ile karıştırın. Karışıma nemli bir diş fırçası batırın. Bu toz ile nazikçe dişlerinizi fırçalayın.

Haftada bir veya iki defa bu yöntemlerden birini kullanın.

NOT: Aşırı kabartma tozu kullanımı zamanla diş minesini zarar verebilir. Çok fazla kullanmayın.

ALOE VERA

Aloe vera, plak ve tartar dan kaynaklanan diş eti hastalığı ile uğraşan etkili bir bitkidir. Bir antimikrobiyal olarak plak oluşumuna neden olan bakterileri öldürür. Ayrıca, ağızda ki kötü koku ile savaşır.

NASIL KULLANILMALI?

Bir aloe vera yaprağını yarın ve jelini ayıklayın.

Jeli doğrudan dişe ve diş eti çizgisinin üzerine sürün ve ovun.

10 dakika bekletin ve soğuk suyla durulayın.

Yöntemi günde iki defa tekrarlayın.

KARANFİL

Karanfil diş ağrısını rahatlatan bir bitkidir. Ayrıca ağızdaki plak ve tartara neden olan mikroplarla savaşması için kullanılabilir.

NASIL KULLANILMALI?

Birkaç damla zeytin yağına 1 çay kaşığı toz karanfil karıştırın. Bu karışımı dişlerinize sürün. Birkaç dakika bekletin, daha sonra ılık su ile durulayın. Yöntemi günde iki defa tekrarlayın.

Ayrıca, ağız sağlığını desteklemek ve ağzınızdaki bakterilerin neden olduğu kötü nefesi azaltmak için düzenli olarak 1 ya da 2 diş karanfil çiğneyin.

BEYAZ SİRKE

Beyaz sirkede ki asetik asit plak birikimini azaltmaya yardımcı olabilir. Ayrıca anti bakteriyel özelliklere sahiptir.

NASIL KULLANILMALI?

2 çay kaşığı beyaz sirkeye yarım fincan ılık su ve 1 tatlı kaşığı tuz karıştırın.

Günde bir veya iki kez bu karışımla ağzınızı çalkalayın.

PEYNİR

Peynir, diş üzerindeki asidi nötrleştirme yardımcı, alkali tükürük üretimine yardımcı olur.2012 yılında Pediatrik Diş Hekimliği Avrupa Akademisi Dergisi’nde yayımlanan bir çalışmada, herhangi bir ilave şeker (sakaroz) olmadan yapılan peynirin diş çürüğünü, plak ve tartar oluşumunu engelleyeceği öngörülüyor.

NASIL KULLANILMALI?

Plak oluşumunu önlemek için, yemeklerden sonra küçük bir miktar sert peynir yiyin.

PORTAKAL KABUKLARI

Portakal kabukları genellikle diş lekelerini çıkarmak için doğal beyazlatıcı olarak kullanılır.İçindeki C vitamini dişlerinizin üzerinde mikroorganizmaların büyümesini önlemeye yardımcı olur. Portakal kabukları diş emayesini yıpratmadan plakları temizlemeye yardımcı olur.

NASIL KULLANILMALI?

Yatmadan önce doğrudan diş ve diş eti üzerini taze portakal kabuklarının iç kısmı ile ovun.

Gece öylece bırakın ve ertesi sabah durulayın.

Dişlerinizi temiz ve beyaz tutmak ve korumak için yöntemi gerektiği kadar tekrarlayın.

Eğer taze portakal kabuğu yoksa, kuru portakal kabuğu tozu kullanabilirsiniz.

BİBERİYE ESANSİYEL YAĞI

Biberiye esansiyel yağı bir dezenfektan gibi çalışarak ağız bakterilerini ortadan kaldırır. Plak birikmesinin önüne geçer, çürükleri önlemeye yardımcı olabilir ve nefesin kötü kokmasını engeller.

NASIL KULLANILMALI?

1 çorba kaşığı suya 2 yada 3 damla biberiye yağı katın.

Karışımı yaklaşık 10 dakika boyunca dişlerinizin arasında eşit bir şekilde gezdirin.

Tükürün ve her zamanki gibi dişlerinizi fırçalayın. Bu karışımı yutmayın ya da onunla gargara yapmayın.

Yöntemi günde iki defa tekrarlayın.

Eğer biberiye uçucu yağ yoksa, adaçayı veya uçucu kekik yağı kullanabilirsiniz.

SİYAH ÇAY

Dişlerinizi siyah çay ile durulayarak oral bakterileri kontrol edebilirsiniz. Siyah çay antioksidan ve anti mikrobiyal özellikleri sayesinde plak oluşumu riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Ayrıca, zengin bir florür kaynağıdır.Bu mineral, diş minesinin kalitesini artırır, diş çürümelerine neden olan asit üretimini azaltır.2011 de Tıp Bilimleri Tahran Üniversitesi Diş Hekimliği Dergisinde yayınlanan bir çalışmada İran da üretilen yeşil ve siyah çayın antibakteriyel niteliklere sahip olduğu ve yüksek florür içerdiğini göstermektedir.

NASIL KULLANILMALI?

1 siyah çay poşetini 5 dakika boyunca bir fincan sıcak suda bekletin.

İçindeki florürü azami miktarda serbest bırakmak için çay poşetini sıkarak çıkartın.

Çay soğuduktan sonra ağzınızı çalkalayın.

Plak oluşumunu önlemek için yöntemi günde bir defa tekrarlayın.

GUAVA

Guava meyvesi ve yaprakları diş ve diş eti üzerinde biriken bakteri plağını kaldırmaya yardımcı olmak için mükemmel bir antiplak ajanlar olarak kabul edilir. Ayrıca, diş etlerindeki şişlik ve ağrıyı azaltır.

NASIL KULLANILMALI?

Bir kaç tane guava yaprağını yıkayın ve iyice çiğneyin, sonra tükürün. Diş üzerinde plak oluşumu riskini azaltmak için bunu her gün yapın.

NASIL KULLANILMALI?

Bir parça olgunlaşmamış guava parçası alın, üzerine tuz serpin ve yavaşça çiğneyin. Bunu bir kaç gün boyunca günlük 1 veya 2 kez yapın.

Ayrıca guava yaprağı ekstresi içeren bir ağız gargarası kullanabilirsiniz.

ALTERNATİF YÖNTEMLER

-Tükürük bezlerini uyarmak için baharatlı gıdalar yiyin. Tükürük, diş eti hastalıkları ve diş çürümesi ile mücadele eder, diş ve diş eti temizliğine yardımcı olur.

-Yemeklerden sonra bir çiğ elma çiğneyin. Bu dişlerinizi temizlemeye ve diş etlerini iyileştirmeye yardımcı olur.

-İncir de dişlerinizi güçlendirir ve tükürük akışını uyarabilir. İnciri iyice çiğneyerek yiyin.

-Şeker ve nişasta içeren işlenmiş gıdalar tüketiminizi sınırlayın. Şekerli gıdalar ile birlikte oral bakteriler gelişirler.

-Dişlerinizi fırçalayın, ayrıca misvak kullanmak da çok önemlidir.

-Dişlerinizi ve diş etlerinizi yılda en az bir kez temizletin.