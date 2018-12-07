Diş çarpıklığında teller, braketler gitti..



Tele brakete lüzum kalmadan yetişkinlerin de çarpık dişleri tedavi biraz uzun sürse de mümkün olabiliyor. Bu işlem sırasında ağızda tel ve braket görünmüyor.

Diş tellerinden kaynaklı görüntü bozukluğu kaygıları, yetişkinleri bu tedaviden uzak tutuyordu. Tel ve braket kullanılmadan yapılan ''Invasilign'' yöntemi ile bu endişeye gerek kalmadı.

İnvisalign yöntemi, çapraşık dişleri düzeltme maksadıyla dişlere takılan, çıkarılabilir, ağızda belirgin olarak gözükmeyen bir seri şeffaf düzeltici plaklarla, braket ve teller kullanılmadan dişlerin düzeltilebilmesini sağlayan bir sistem.. Şeffaf düzelticiler, üç boyutlu özel bilgisayarlı sistemler yardımıyla hastanın diş yapısına birebir uygun olarak modellendiriliyor. Her bir düzeltici plağı yaklaşık 2 hafta boyunca kullanılıyor ve iki hafta sonra yeni bir düzeltici takılıyor. Bu yeni düzeltici ile eskisi arasında, dişleri daha düzgün hale getirici küçük farklılıklar bulunuyor. Bu süreç adım adım ilerliyor. Altı hafta arayla ortodonti uzmanının yapacağı muayene ile tedavi süreci yönlendiriliyor. Tedavi süresi, dişlerdeki çapraşıklık oranına göre 9-15 ay arasında değişiyor. Bu dönemde yaklaşık 18-30 adet şeffaf düzeltici plak kullanılıyor.

Tellerle ve braketlerle yapılan klasik ortodontik tedavi ise 18-24 ay devam ediyordu.

İnvisalign yönteminin klasik tel ve braketlere göre en önemli avantajı ''estetik üstünlüğü''. Düzeltici plaklar tamamen şeffaf ve fark edilmesi oldukça zor. Bu durum özellikle ortodontik tedavi yaptırmak isteyen, ancak braket ve tellerin görüntüsü sebebiyle tedaviyi erteleyen yetişkinler arasında yöntemin popülerliğini artırıyor.

Ayrıca yeme-içme konusunda klasik ortodontik tedavide olan kısıtlamalar İnvisalign'da yok. Çünkü istendiğinde ağızdan çıkarılabiliyor ve fırçaladıktan sonra tekrar takılabiliyor.

İnvisalign yöntemi tüm süt dişleri düşüp yerine daimi dişlerin geldiği 12 yaşından itibaren başarıyla uygulanabiliyor. Alt veya üst çenenin önde-geride olması gibi çenenin pozisyonunu ilgilendiren durumlarda 8-12 yaşlarında tedavi gerekiyor. Bunun dışında yaş faktörü önem taşımıyor.