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Diş beyazlatacağım diye sağlığınızdan olmayın

Bazı insanlar diş beyazlatacağım diye sağlıklarından oluyor.

06 Kasım 2018 Salı 15:51
Diş beyazlatacağım diye sağlığınızdan olmayın

Piyasayı evde diş beyazlatma setleri sardı. Kulaktan dolma bilgilerle evde yapılan diş beyazlatma meraklıları kendi sağlıklarıyla oynadıklarının farkında değil.

Bunların birçoğu düşük dozda hidrojen peroksit içermekte.. Bazı setlerde ise beyaz renkte boya ya da aşındırıcı partiküller var. Bazı beyazlatma içerikli macunlar, setler ve en önemlisi karbonat, diş yüzeylerini aşındırarak renklenmiş dokuyu ortadan kaldırmakta..

Geçici beyazlığı aldanılıyor. Diş minesi aşındığı için pürüzler oluşuyor, bu defa dişlerde sararma, kararma daha kalıcı olarak oluşuyor.

Dahası aşınma mine yüzeyinde geri dönüşümsüz hasarlara sebebiyet vermekte ve kaybolan mine dokusu hiçbir şekilde yerine getirilememekte..

CİDDİ YAN ETKİLERİ VAR

Satın alınan setlerin yol açtığı en büyük sorun ise geçmek bilmeyen diş hassasiyetleri oluyor. Dişetleri üzerine de ciddi yan etkileri bulunmakta..

Onun için şu noktalara lütfen dikkat edin:

Diş beyazlatma tedavisi hekim kontrolünde yapılması gereken bir tedavi şeklidir.

Her kişinin dişleri beyazlatma için uygun değildir. Bu hekimin yapacağı muayene ile belirlenmelidir.

ALIŞKANLIKLARI OLANLAR HEVES ETMEMELİ

Sigara, puro, nargile, pipo gibi tütün ve tütün ürünleri, kahve, çay, salça, asitli ve gıda boyası içeren içecekler ve yiyeceklerden birini ikisini alışkanlık haline getirdiyseniz, diş beyazlatmanızın da bir yararı yok! Dön baba dönelim, diş hekiminin kapısına gider gelirsiniz!

Diş fırçalamayı adet haline getirmelisiniz bir.. İkincisi ağız hijyenine özen göstermelisiniz.

Ağız hijyeni sadece dişlerin beyaz kalması meselesi değildir, ondan da önemlisi ağız ve diş sağlığı bütün bir beden sağlığının başlangıç noktasıdır. Birçok illetin temel sebebi ağız ve diş sağlığındaki berbatlıktan kaynaklandığını asla aklınızdan çıkarmamalısınız.

YAŞLILARIN KULAĞINA KÜPE OLSUN YAZDIKLARIMIZ

Yaşlandıkça insanlar kendilerine bakmayı aklediyorlar ama iş işten geçmiş oluyor.

"Param da var, dişlerimi şimdi beyazlatayım.." diye hekim kapısına dayanıyorlar. Hekim para kazanacak, "Git dayı veya anne, bu yaştan sonra beyazlatmanın başarılı olma şansı yok maalesef.." diyemiyor.

Beyazlatma le başlayan süreç, artık dişlerde yeni yeni sorunlar olduğunu ortaya çıkarıyor ve hekim diliyle "ileri restoratif ve protetik tedaviler" başlıyor.

Yaşlılar müdavimi haline geldikleri diş hekiminin kapısından her çıkışlarında, "Hay Allah bana akıl vereydi de bu beyazlatma hevesine kapılmayaydım!" diye hayıflanıyor..

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 15:51
  1. diş beyazlatma
  2. ağız ve diş sağlığı

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