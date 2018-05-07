Diriliş'te sürpriz! Ertuğrul Gazi'nin yaşlılık fotoğrafı ortaya çıktı

TRT'nin reyting rekorları kıran dizisi Diriliş Ertuğrul'un son bölümünde yaşanan sürpriz gelişmeler izleyicinin kafasında soru işareti uyandırdı.



DİRİLİŞ OSMAN GAZİ OLARAK DEVAM EDECEK



Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in dünyaya geldiği son bölümde Halime Sultan hayatını kaybetti. Önümüzdeki sezon Diriliş Osman Gazi olarak devam edeceği konuşulan diziyle ilgili sosyal medyada dolaşan fotoğraf kafaları karıştırdı.



KAFA KARIŞTIRAN FOTOĞRAF



Medya kulislerinde dolaşan iddiaya göre; Halime Sultan'ın ölümünden sonra süreç hızlandırılacak ve Osman Bey dönemine geçilecek. Osman Bey'i kimin oynayacağı belirsizliğini korurken Ertuğrul'un yaşlılık dönemine ait olduğu konuşulan fotoğraf büyük ilgi gördü.