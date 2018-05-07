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Diriliş'te sürpriz! Ertuğrul Gazi'nin yaşlılık fotoğrafı ortaya çıktı

Diriliş Ertuğrul'da Engin Altan Düzyatan'ın canlandırdığı Ertuğrul Gazi'nin yaşlılık dönemine ait olduğu iddia edilen fotoğraf sosyal medyada büyük ilgi gördü.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 14:02
Diriliş'te sürpriz! Ertuğrul Gazi'nin yaşlılık fotoğrafı ortaya çıktı

TRT'nin reyting rekorları kıran dizisi Diriliş Ertuğrul'un son bölümünde yaşanan sürpriz gelişmeler izleyicinin kafasında soru işareti uyandırdı.

DİRİLİŞ OSMAN GAZİ OLARAK DEVAM EDECEK

Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in dünyaya geldiği son bölümde Halime Sultan hayatını kaybetti. Önümüzdeki sezon Diriliş Osman Gazi olarak devam edeceği konuşulan diziyle ilgili sosyal medyada dolaşan fotoğraf kafaları karıştırdı.

KAFA KARIŞTIRAN FOTOĞRAF

Medya kulislerinde dolaşan iddiaya göre; Halime Sultan'ın ölümünden sonra süreç hızlandırılacak ve Osman Bey dönemine geçilecek. Osman Bey'i kimin oynayacağı belirsizliğini korurken Ertuğrul'un yaşlılık dönemine ait olduğu konuşulan fotoğraf büyük ilgi gördü.

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 14:02
  1. Diriliş Ertuğrul dizisi

YORUM YAZ

  • ahmet yükselahmet yüksel17 dk önce
    şu dizinin senaristi sanki avrupadan gelmiş ithal ne türk tarihini okumuş ne de töresini dinini yaşamımını biliyor.Robin hood filimlerinin kahramanlarının ismi değiştirilmiş diriliş diye itelenmiş.tıpkı 1920 30 larda avrupa kanunlarını tercüme edip kapağına da türk kanunları yazılması gibi kültürümüzden uzak yapmacık dizi...Osman gazi de bakalım tokalı saçlarıyla mı ertuğrul gazi nin önünde diz çökecek.Lütfen milletle dalga geçmeyin.
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