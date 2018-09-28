Diriliş'in yapımcısı tartışmalara noktayı koydu!

TRT 1 ekranlarının en iddialı dizisi Diriliş Ertuğrul ne zaman başlayacak sorusunun net cevabı binlerce seyirci tarafından merakla bekleniyor. Sosyal medyada yeni sezon başlayacak, başlamayacak tartışmalarının ardından dizinin yapımcısı yeni sezonda izleyiciyle buluşacaklarını ilan etti. Dizinin yapımcısı yaptığı açıklamada, ''Diriliş Ertuğrul” dizimizin yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam etmektedir. “Diriliş Ertuğrul” daha önceki sezonlarda olduğu gibi yeni sezonda da heyecan ve aksiyon dolu sahneleriyle izleyenleriyle buluşacaktır. Bu doğrultuda ekibimiz kostüm, sanat ve koreografi çalışmalarını hız kesmeden sürdürmektedir. Dünyanın pek çok bölgesinde 65’ten fazla ülkede beğeniyle takip edilen dizimiz yeni sezonda da “Diriliş Ertuğrul” konseptiyle devam edecektir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.” ifadelerine yer verdi.