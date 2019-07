Diriliş Osman hangi kanalda yayınlanacak? Oyuncu kadrosunda kimler var?

TRT1'de yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğinde olan Diriliş Osman dizisi yapım şirlketinin aldığı kararla başka bir kanalda yayınlanmaya devam edeceğini duyurdu. Diriliş serisi hayranlarını şaşırtan ve meraklandıran Diriliş Osman hangi kanalda yayınlanacak sorusu merak ediliyordu. Başrollerinde Burak Özçivit’in yer aldığı Diriliş Osman dizisinin hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu! Yapımcı Mehmet Bozdağ’ın yayınlandığı yazıya göre Diriliş Osman dizisi yeni sezonda hangi kanalda yayınlanacağını açıkladı. Peki Diriliş Osman Gazi hangi kanalda yayınlanacak? Oyuncu kadrosunda kimler var? İşte ayrıntılar...

Diriliş Osman hangi kanalda yayınlanacak?

Başrollerinde Burak Özçivit’in yer aldığı Diriliş Osman dizisinin hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu! Yapımcı Mehmet Bozdağ’ın yayınlandığı yazıya göre Diriliş Osman dizisi yeni sezonda Atv ekranlarında yayınlanacak.

Diriliş Ertuğrul ve Diriliş Osman’ın yapımcısı Mehmet Bozdağ yaptığı açıklamada, “ Diriliş serimiz ‘Diriliş Osman’ olarak bu sezon ATV’de izleyicisiyle buluşacak. Yeni kanalımız ve yeni sezonumuzun hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.

Diriliş Osman'ın oyuncu kadrosunda kimler var?

Diriliş Osman dizisinde Burak Özçivit Ertuğrul Bey’in oğlu Osman karakteri ile 2018 2019 yeni sezonunda izleyicisi karşısında olacak. Burak Özçivit Diriliş Osman dizisi için imzayı atmış okuma çalışmalarına bile başlamış. Osman Gazi dizisi için İstanbul-Anadolu yakasında, deniz kenarında çok büyük bir alana plato inşa edilmeye devam ediyor.

Diriliş Osman dizisinde Osman beyin hikayesinin 10’lu yaşlardan itibaren ekrana yansıyacak. Bu dönemde ise Ertuğrul Gazi karakteri de dizide devam edecek. Yavaş yavaş dizi Ertuğrul Gazi döneminden Osman Bey dönemine geçiş yapacak. Osman Bey dönemi çekimlerinde Osman Beyi Burak Özçivit canlandıracak.

Osman Bey döneminde devlet büyüdüğü için Diriliş Ertuğrul dizisinde olduğu gibi çok fazla kılıç savaşı olmayacak; Diriliş Ertuğrul dizisine göre biraz daha aksiyonu az olan bir dizi olacak; ancak Türk Halkına Osman Bey de tanıtılmış olacak.

1984 İstanbu doğumlu ola Burak Özçivit 34 yaşındadır. Türkiye’nin son dönemde yetiştirdiği önemli değerlerden biridir. Oyuncu ve eski mankendir. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden mezun olan Burak Özçivit’in eğitimi Fotoğrafçılık üzerindedir Aslen Gaziantepli olan yakışıklı oyuncu yakışıklılığı tescilli olanlardandır. 2005 yılında Best Model of Turkey seçilmiştir. Baba Ocağı dizisinde Güven karakterine hayat verince dizi sektörünün tadını alan ve önemli bir para kazanan Burak Özçivit daha sonra Küçük Sırlar dizisinde Çetin karakterine hayat vermiştir. Çalıkuşu dizisinde Kamran karakteri yer aldığı en önemli dizilerdendir. Daha önce Muhteşem Yüzyıl dizisinde de Malkoçoğlu karakteri le beğeni toplamıştır. Fahriye Evcen’le Aşk Sana Benzer filmi ile izlenme rekorları Kıran Burak ÖZÇİVİT Hüzünden Öte dizisinden önce Kara Sevda dizisi ile milyarlarca insanın karşısına çıkmış ve dizi sayısız ülkede yayınlanmıştır.

Hazal Subaşı

Osman Bey'e hayat verecek olan Burak Özçivit'in partneri de belli oldu. Burak Özçivit'e TRT 1 ekranlarında yayınlanan Halka dizisinde Bahar Berkes karakterine hayat veren Hazal Subaşı olacağı iddia edildi. Hazal Subaşı, doğal güzelliğiyle hayranlarından tam not alırken Diriliş Osman'ın yeni oyuncusu olması hayranlarını da sevindirdi.

Hazal Subaşı 2 Mayıs 1996 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir. İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde Halkla İlişliler ve Reklamcılık bölümünde eğitim görmekte olan Hazal Subaşı, 2015 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında üçüncü seçildikten sonra oyuncu olmaya karar vererek bu yönde eğitimler almıştır.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan; başrolü Erkan Meriç ile paylaştığı Adını Sen Koy dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamış ve başrol oynamıştır.

Şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanmakta olan Halka dizisinde Bahar karakterine hayat veren Hazal Subaşı 1.66 metre boyunda, 53 kilo ve Boğa burcudur.

Ragıp Savaş (Dündar Beyin Yetişkinliği)

Ragıp Savaş 24 Ekim 1966 İzmit doğumludur ve 53 yaşındadır. Eczacı Başı Spor Kulubünde profesyonel olarak voleybol oynamıştır. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Bakırköy Belediye Tiyatroları’nda çalışmalarına devam etmektedir. Ragıp Savaş akademi adında bir oyunculuk akademisi vardır. 2007 yılında Kurtlar Vadisi Pusu dizisi ile ünlenmiştir.

Ragıp Savaş Dündar Beyin yetişkinliğini (40 – 45’li yaşları) canlandırması için Ragıp SAVAŞ ile anlaşma imzalandı. Ragıp Savaş Diriliş Osman dizisi için at, kılıç ve ok eğitimi almaya başladı.

Cengiz Coşkun(Turgut Alp)

Cengiz Coşkun Turgut Alp karakteri ile yaşlandırılarak Diriliş Osman Gazi dizisinde rol almaya devam edecek. Ertuğrul bey öldükten sonra bile Osman Beyin emrinde devam edecek.