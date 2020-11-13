Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman’dan esinlendi! Akıncı dizisinden yeni tanıtım
Diriliş Ertuğrul ve devamı niteliğindeki Kuruluş Osman’dan sonra Osmanlı tarihinden esinlenen bir dizi daha ekranlara gelmenin hazırlığını yapıyor.. ATV yayınlanacak olan Akıncı dizisinin yeni tanıtımı yayınlandı.
Osmanlı tarihi köklerini anlatan Kuruluş Osman ve Diriliş Ertuğrul dizisinden sonra ATV ekranlarında ses getirecek yeni bir dizi yakında başlıyor.
Yayın hayatına başlamaya hazırlanan Akıncı dizisinin yeni tanıtım fragmanı yayınlandı.
Konusunu Osmanlı tarihinden alarak modern bir kahramanlık hikayesini konu alan Akıncı ekranlara gelecek. Bir kahramanlık hikayesini anlatmaya hazırlanan Akıncı'nin ikincin tanıtım fragmanı izleyicilerle buluştu.
NTC Medya’nın ATV için hazırlamış olduğu Akıncı dizisinin başrolünü Şükrü Özyıldız ile Büşra Develi üstleniyor. Yıldıray Şahinler, Tolga Tekin ve Erkan Bektaş’ın da rol aldığı yapımda Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu da rol alacak.